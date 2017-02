Nach den Niederlanden bewerben sich nun auch Deutschland und die Schweiz darum, Zweiter hinter Amerika zu sein. Bedient werden alle Klischees. Die Satirevideos sind Anspielungen auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Von Leoni Schmidt

Die ZDF-Comedysendung "Neo Magazin Royale" mit Jan Böhmermann hat sich aus der Winterpause zurückgemeldet. Darin zu sehen: die deutsche Variante eines Trump-Satire-Videos. Vorlage ist das niederländische Original. Der Titel des deutschen Videos: "Germany Second". Damit bezieht sich das Video auf den neuen US-Präsidenten. Er hatte gefordert, Amerika müsse jetzt an erste Stelle stehen.

Im deutschen Video wird unter anderem mit dem Oktoberfest geworben, welches "das beste Bierfest ist, das Gott jemals erschaffen hat". Zudem soll Deutschland in den vergangenen hundert Jahren die "zwei besten Weltkriege auf der Welt" veranstaltet und gewonnen haben. Jeder der etwas anderes behaupte, verbreite "fake news", also Falschmeldungen.

Deutschland habe außerdem eine große Mauer gebaut und sie von den Russen bezahlen lassen. Damit spielt die Sendung von Böhmermann auf den geplanten Mauerbau von Trump an der Grenze zu Mexiko an. Das Video schließt mit dem Appell an Trump, "Germany Second" zu nennen, also Deutschland an zweite Stelle zu stellen, hinter den USA - mit den besten Grüßen aus Deutschland, denn Deutschland habe die besten Grüße der Welt ("we have the best wishes in the world").

Schweizer setzen auf "große, dicke Berge"

Auch die Schweizer Comedy-Sendung "Deville Late Night" vom öffentlich-rechtlichen SRF folgte dem niederländischen Beispiel und zeigte am Donnerstagabend das Video "Switzerland Second".

Die Schweiz sei nicht flach, wie zum Beispiel die Niederlande, sondern habe "große, dicke Berge". Als Flagge habe das Land ein großes Plus, welches "seine Freunde" (Anm. der Redaktion: die von Donald Trump) vom Ku Klux Klan zu dessen Logo inspiriert haben soll ("your friends got their flag from us").

Zudem sei die Schweiz sehr sicher, Mexikaner gebe es keine dort. Dafür liebe die Schweiz aber Russland, weswegen sie mit Sankt Moritz eine eigene Stadt nur für Russen gebaut habe. Außerdem gewinne die Schweiz jedes Jahr den Eurovision Song Contest, bekomme immer zwölf Punkte und könne nichts dagegen tun.

Auch hier folgt schließlich der Aufruf an Donald Trump nach "America First" deshalb "Switzerland Second" zu nennen. Denn, wie am Ende des Videos erwähnt: "Switzerland, Twelve Points".

Wer will alles Zweiter sein?

Neben den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz gibt es noch zahlreiche andere Länder, die sich satirisch um den zweiten Platz hinter den USA bewerben. So gibt es unter anderem Beiträge aus Portugal, Belgien, Dänemark und Litauen.

Jan Böhmermann hat sich unter dem Motto "Who wants to be second" (zu Deutsch: "Wer will Zweiter sein") mit anderen europäischen Late-Night-Shows zusammengetan. Mittlerweile gibt es auch eine eigene Website auf der alle Videobeiträge der Late-Night-Shows gesammelt werden.