Mit seiner Rolle als Direktor Hofer in "Schlosshotel Orth" spielte er sich in die Herzen der Zuschauer: Klaus Wildbolz war über Jahrzehnte aus deutschsprachigen TV-Produktionen nicht wegzudenken. Kaum ein Format kam ohne den Frauenliebling aus. Zuletzt sah man ihn aber nur noch selten am Bildschirm. Mit 79 Jahren ist Wildbolz nun nach kurzer schwerer Krankheit in Wien gestorben. Das bestätigte sein Management.