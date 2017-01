Trumps Außenpolitik, sein Temperament und die Folgen für Europa – die Unsicherheit über die Pläne des künftigen US-Präsident ist groß. Maischbergers Runde rätselt, ob er meint, was er sagt, und fürchtet vor allem seine Unberechenbarkeit. Von Julica Jungehülsing

Die Gäste

Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, bis 2015 in Washington

Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter, B'90/Grüne

Alexander Graf Lambsdorff, Vizepräsident des EU-Parlaments, FDP

Ron Williams, amerikanischer Schauspieler

Harald Kujat, ehemaliger Nato-General

Frederic Prinz von Anhalt, Trump-Anhänger

Darum ging's

Gebannt erwarten alle Donald J. Trumps Vereidigung als 45. Präsident der USA. Für viele ist die Amtsübernahme eine Horrorvorstellung: ein Alleinherrscher im Weißen Haus. Ein "unbeherrschter Rüpel ohne Respekt". Ein "beratungsresistenter Präsident", der impulsiv und via Twitter entscheidet. Sandra Maischberger will von ihren Gästen wissen, wie sie seine Regierung einschätzen: Gefährlich für den Rest der Welt? Oder kann der unkonventionelle Stil eine Chance bedeuten?

Darum ging's wirklich

Eine Zeit der Unsicherheit bricht mit der Amtseinführung ein, darüber herrscht relative Einigkeit unter den Gästen. Die Politiker, der Kabarettist, der Ex-General und die Journalistin pendeln zwischen extremer Skeptik, Vorsicht, "Angst und Bange" sowie Abwarten.

Der Frontverlauf

Journalistin Tina Hassel macht den Anfang in der Zitter- und Raterunde und stellt klar: "Ich bin extrem skeptisch." Dem Mann erstmal Zeit zu lassen, sei unnötig: "What you see, is what you get!", war ihre Einschätzung, die Trumps jüngste Pressekonferenz bestätigt habe: "Ein zukünftiger Präsident, der recherchierende Journalisten beleidigt und klar sagt, dass er keine Lust hat, mit der Presse zusammenzuarbeiten, das ist schon eine Rocky-Horror-Trump-Show", sorgt sich Hassel, die bis 2015 das ARD-Studio in Washington leitete und jetzt Chefin des Hauptstadtbüros ist. "Nur eben nicht so lustig."

Auch der amerikanische Schauspieler Ron Williams kann kein gutes Haar an Amerikas künftiger Nummer 1 finden: Er respektiere das Amt des Präsidenten, den Mann selbst allerdings nicht. Für ihn sind erst mögliche Veränderungen durch die Halbzeitwahlen in zwei Jahren der nächste Hoffnungsschimmer.

"Er ist nun mal keine sympathische Persönlichkeit"

Jürgen Trittin kann sich ebenfalls nicht vorstellen, dass Präsident Trump anders handeln wird als Kandidat Trump angekündigt hat. Er erinnert daran, dass der Republikaner versprochen hatte, "den Sumpf auszutrocknen", nun aber diesen Sumpf Amerika regieren lasse: "Ein komplettes Team von Lobbyisten" gehe in Washington an den Start.

Der ehemalige Nato-General Harald Kujat hält dagegen. Er attestiert Trump zwar, "nun mal keine sympathische Persönlichkeit" zu sein, gibt aber pragmatisch zu bedenken, dass es darum nicht gehe. Der Mann habe künftig ein wichtiges Amt, damit müsse man eben arbeiten.

"Der redet wie er twittert!"

Trumps Minister-Auswahl bewerten auch andere Gäste in der Runde positiver als Trittin. Harald Kujat entdeckt zudem Parallelen zu Ronald Reagan, der außenpolitisch viel erreicht habe. Kujat hält Ex-General James Mattis für einen "brillanten Mann" auf dem Posten des künftigen Verteidigungsministers. Auch Graf Lambsdorff kann in den Außen- und Verteidigungsministerien gute Leute entdecken. Der Reagan-Vergleich hinkt allerdings in seinen Augen: "Ronald Reagan hatte immerhin politische Erfahrung."

"Angst und Bange"

Im Dunkeln tappt die Runde in der Frage, wie sie Zukunft der Nato und das USA-Russland-Verhältnis einschätzen soll. Hassel findet bedenklich, wenn sich ein künftiger Präsident durch seine Wahlkampf-Erlebnisse in Moskau in Regionen der Erpressbarkeit begebe. Trittin sagt, nicht Russland sondern China sei Hauptgegner der amerikanischen Regierung. Harald Kujat wird "Angst und Bange" wenn Trump in Interviews Russland und Deutschland auf eine Ebene stellt. Er rechnet aber nicht damit, dass Trump die Uneinigkeit in Europa aktiv fördern wird. Tina Hassel: "Russland und China habe so unterschiedliche strategische Interessen. Ich glaube nicht, dass die künftig gemeinsam in den Morgen reiten." Will Trump eine starke Nato? Die Gäste blieben diese Antwort schuldig.

Machen wir Europa "great again"

Alexander Graf Lambsdorff interessiert mehr, wie die Wirtschaft in Deutschland, Europa und letztlich Amerika sich unter Trump entwickeln würde. Er rechnet mit einem Kräftemessen, ist allerdings nicht optimistisch über dessen Ausgang. Unternehmen ließen sich eher gegeneinander ausspielen als Länder. An Europas Krisen und Stärken zu arbeiten, ist daher für ihn entscheidend. "Wir müssen Europa 'great again' machen, um in unruhigen Zeiten ein starkes Gegengewicht zu stellen.", sagt der FDP-Politiker.

"Verbal abrüsten"

Auch Jürgen Trittin empfiehlt, sich den Herausforderungen einfach mal mutig zu stellen und rät Deutschland zu "ruhigem Selbstbewusstsein". Kujat, der am wenigsten zu Wort kommt, mahnt ebenfalls zu Besonnenheit: "Wir müssen Trump die Chance geben zu handeln, um dann auch sein Handeln beurteilen können. Wir müssen aufhören mit dieser Verachtung, mit diesem Von-oben-herab-behandeln. Wir müssen langsam auch verbal abrüsten."

Tina Hassel kann nicht so recht erkennen, ob die deutsche Politik eigentlich einen Plan hat, mit der neuen Situation in Amerika umzugehen. Weder Merkels Schweigen noch Gabriels Zynismus ("Sollen sie doch bessere Autos bauen") helfen ihrer Ansicht nach weiter. Ganz schwarz malen mag sie dann aber auch nicht: "Alles kann auch ganz anders werden, harmloser und positiver", sagt die Journalistin, aber so richtig überzeugt wirkt das nicht.

Kuriosester Auftritt

Frederic Prinz von Anhalt reckt via Video aus Hollywood beiden Daumen ins Studio. In roter Trump-Baseballkappe empfiehlt er den Deutschen, "mal lieber schnell die Kurve zu kriegen" und sich auf den neuen Präsidenten einzustellen. Schön sei, dass das "Geschrei von vor Monaten" abklinge und die Stimmung langsam freundlicher werde, denn Donald Trump zählt zu seinen Freunden, und er kennt ihn gut: "Ich weiß, wie er tickt und was er will und das ist die Macht."

"Deutschland muss die Kurve kriegen!"

Danach kanzelt er Trittin ab, der es ja offenbar "zu nix gebracht" hätte. Auch letzteren kennt der Ehemann der kürzlich verstorbenen Zsa Zsa Gabor gut, da er mit ihm "vor 25 Jahren beim Kölner Karneval war". Trittin ist eher belustigt als beleidigt: Im Gegensatz zum Prinzen wisse er immerhin, dass der Karneval Aschermittwoch vorbei sei. Maischbergers Versuche, Anhalt etwas Inhalt über Trumps Persönlichkeit zu entlocken, schlagen fehl. Nachdem der Prinz über eine mögliche Karriere als Konsul nachdenkt ("Was macht ein Generalkonsul schon anderes, als auf Partys zu gehen – und Partys kann ich auch gut") schaltet Maischberger ihn zur Erleichterung aller weg.

Fazit

Es wird zwar auch gezittert vor dem, was Trump Deutschland und der Welt bescheren wird. Vor allem aber bleibt die Unsicherheit über seine Pläne groß und das Unbehagen über seine Persönlichkeit greifbar.

