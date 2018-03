später lesen Köln/Berlin Mario Barth will sich für Stotter-Gag entschuldigen 2018-03-20T19:32+0100 2018-03-21T07:22+0100

Comedian Mario Barth (45) will sich nach missglückten Scherzen über einen Stotterer in seiner Sendung "Mario Barth deckt auf" öffentlich entschuldigen. Das kündigte ein RTL-Sprecher an. In der Barth-Sendung vom vergangenen Mittwoch war den Angaben zufolge ein Beitrag über das Berliner Gefängnis Plötzensee gezeigt worden, aus dem zuletzt mehrere Strafgefangene ausgebrochen waren. In einem Ausschnitt stotterte der Leiter der JVA leicht. Barth griff das auf und machte den Mann nach. Wie sich nach RTL-Angaben erst später herausstellte: Der JVA-Leiter ist Stotterer. Weder Redaktion noch Produktion hätten das gewusst, erklärte der RTL-Sprecher. "Wenn das so gewesen wäre, wäre die Sendung anders gelaufen - inklusive Moderation", erklärte er. "Wir haben ihn als jemanden wahrgenommen, der angesichts kritischer Fragen in Erklärungsnot ist und nach Worten sucht." Das NDR-Medienmagazin "Zapp" hatte zuerst über den Fall berichtet.