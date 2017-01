Es ist Dienstagnachmittag, als der "Stern" die innenpolitische Nachricht der Woche veröffentlicht: Sigmar Gabriel tritt nicht als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2017 an. Stattdessen wird Martin Schulz als SPD-Spitzenkandidat Angela Merkel herausfordern. Doch welches bundespolitische Konzept vertritt er? Und welche Koalition wäre denkbar? Diese Fragen wollte Maybrit Illner im ZDF-Talk klären.

Die Gäste:

Thomas Oppermann, SPD-Fraktionsvorsitzender

Carsten Linnemann, CDU-Politiker

Katja Kipping, Vorsitzende der Partei "Die Linke"

Christian Lindner, FDP-Vorsitzender

Katrin Göring-Eckardt, Spitzenkandidatin der Grünen

Jan Fleischhauer, Journalist

Das spannendste Zitat

Thomas Oppermann lobte die Entscheidung von Sigmar Gabriel, seine eigenen Interessen hinter die der Partei zu stellen. Entscheidend sei, dass die SPD nun mit einem Kandidaten in die Wahl gehe, mit dem sie "viel bessere Chancen" habe. Während Oppermann seine despektierliche Wortwahl wiederholte, Gabriel habe nun eine "dienende Rolle" inne, bot Spiegel-Journalist Jan Fleischhauer eine andere Sichtweise an. Er zitierte Sigmar Gabriel, der seine Amtszeit als SPD-Vorsitzender im Interview so beschrieben hatte: "Ich war auf dem Hochseil, alle anderen standen unten und haben zugeguckt. Und manche haben noch an dem Seil gerüttelt."

Für welche Politik steht Martin Schulz?

Moderatorin Illner befragte den Journalisten gleich zum politischen Profil von Martin Schulz. Dieser bezeichnete ihn als "Medien-Phänomen". Schulz habe einen bemerkenswerten Lebenslauf vorzuweisen. In Würselen/Eschweiler wurde Martin Schulz geboren. Nach einer schwierigen Kindheit, Schulabbruch und Alkoholproblemen, hat es Schulz trotzdem aus der Provinz auf die große politische Bühne geschafft. "Da gehen die Herzen auf", sagte Fleischhauer. Er kritisierte aber auch, dass Angela Merkel derzeit das SPD-Parteibuch ernster nehme, als die SPD. Das stritt Thomas Oppermann vehement ab: "Martin Schulz wird sozialdemokratische Ideen vertreten, die sich von denen der Kanzlerin unterscheiden werden."

"Wir werden die große Koalition bis zum Ende abwickeln" Freudscher Versprecher von #oppermann #illner — Moritz Körner (@moritzkoerner) January 26, 2017

Schulz als Chance für Rot-Rot-Grün?

In Brüssel galt er als Manager zwischen Konservativen und Sozialdemokraten. Ob Schulz mehr als pure Rhetorik zu bieten habe, wisse Katrin Göring-Eckart nicht. Zu Rot-Rot-Grün wollte sie sich daher nicht bekennen. Sie glaubt, "dass sich die Chance auf einen interessanten Wahlkampf erhöht." Wie eine echte Kampfansage an die Große Koalition klangen auch Oppermanns Statements nicht: Die SPD wolle das Land sicherer und gerechter machen. Dafür brauche sie starke Partner. Warum er nicht konkreter wurde, versuchte erneut Journalist Fleischhauer zu erklären: "Würde Herr Oppermann sagen, dass die SPD für Rot-Rot-Grün offen ist, würden die Wähler wegrennen." Einzig Katja Kipping (Die Linke) verteidigte die Koalition "r2g". Sie merkte an: In Berlin zeige sich, dass Rot-Rot-Grün erfolgreich regieren könne.

Die #SPD traut sich 30%+X zu. Lustiger wird es heute nicht mehr. #illner — Emma Richter (@emrich_5933) January 26, 2017

Ein schwarz-gelbes Liebesbekenntnis

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fand deutliche Worte dagegen. In den meisten Umfragen, sagte er, sei Rot-Rot-Grün auf Bundesebene weit von einer Mehrheit entfernt. Carsten Linnemann pflichtete ihm nicht nur bei. Wie ein überzogenes, politisches Liebesbekenntnis wirkte seine Wortwahl: "Der natürliche Partner der Union bleibt immer die FDP", so Linnemann. Während sich Donald Trump und viele Länder in Europa abschotteten, brauche Deutschland eine intakte soziale Marktwirtschaft. "Die FDP hat aus der Vergangenheit gelernt. Und wir brauchen eine liberale Partei in Deutschland."



Der Streit des Abends

Maybrit Illner stellte die Frage, warum Angela Merkel abgewählt werden solle. Doch sie adressierte die Frage ausgerechnet an Katrin Göring-Eckardt, die sich um eine Antwort winden wollte. Das politische Konstrukt hänge nicht an einer Person, sondern an den Koalitionsparteien. Statt Argumente zu finden, brachte sie ihren Frust über die Opposition zum Ausdruck – und trat den Streit des Abends mit Christian Lindner los. Lindner antwortete, dass vor allem Bürger zur Wahl gingen, die eine Veränderung wollten.

Die Grünen könnten diese nicht herbeiführen. "Wir brauchen ein Land der Willkommenskultur", warf Göring-Eckardt ein. Lindner konterte, dass das Grundgesetz diese Willkommenskultur definiere: "Menschlichkeit und Humanität ja, aber mit Kontrolle und auf Zeit", so Lindner. Verfehlte Bildungspolitik in NRW warf er den Grünen vor, bevor Göring-Eckardt antworten konnte, ging Maybrit Illner dazwischen.

Der Streit – die zweite Runde

Martin Schulz steht für einen Linksruck in der SPD. Darauf wollte Katja Kipping den SPD-Politiker Oppermann festnageln: Eine solidarische Krankenversicherung, gute Rente, Geld für die Bildung forderte sie als politische Ziele ein. Erneut meldete sich Christian Lindner, der die Gunst der Sendung offensichtlich für seine gebeutelte FDP zu nutzen wusste: "Frau Kipping, sie sollten aufhören, nur über die gesellschaftlichen Ränder zu sprechen." Er wolle die arbeitende Mittelschicht entlasten. Statt Kipping, sprang Göring-Eckardt verbal dazwischen. Lindners Worte seien für sie wie eine "alte Platte". Bereits zwischen 2009 und 2013 hätten die Leute diese FDP-Ideen nicht gewollt.