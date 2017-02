Von Dinslaken nach Florida hat es Michael Wendler verschlagen. Dort will der Sänger nach seinem schweren Unfall im TV mit seiner Familie zur Ruhe kommen. Aber bitte nur ein bisschen Ruhe – Vox darf die Familie beim Auswandern beobachten. Von Barbara Grofe

Die ganze Zeit sucht man sie, die Selbstironie. Eine Idee von Sich-nicht-so-ganz-ernst-nehmen im Gesicht, ein Zucken vielleicht, das verrät, dass Michael Wendler hinter geschlossenen Türen in sich hineinkichert, weil er die Rolle des selbstverliebten Schlager-Großmoguls, der von sich in der dritten Person als "der Wendler" spricht, so verdammt gut spielt. Aber da ist keine Ironie, als Michael Wendler, der gerade ein buntes Blubbergetränk auf einer Party in Florida trinkt, diesen Satz sagt "Ich habe so viel für Dinslaken getan. Ich bin der bekannteste Dinslakener." Oder diesen: "Ich habe das Gefühl, ohne mich geht es nicht in Deutschland. Wenigstens was die Schlagzeilen angeht." Oder: "Ich bin immer gegen den Strom geschwommen."

Keine Ironie nirgends, dafür sehr, sehr viel Ernsthaftigkeit. Michael Wendler, der Sänger, der mit einem anderen Nachnamen in Dinslaken geboren wurde und in Oberlohberg noch eine fünf-Millionen-Euro-Ranch besitzt, der mit Titeln wie "Sie liebt den DJ" bekannt geworden ist und gern in Großraumdiskotheken auftritt, erzählt jetzt der Vox-Sendung "Goodbye Deuschland" die Geschichte seiner Auswanderung nach Amerika. Eben noch in Dinslaken, jetzt schon in Cape Coral in Florida. Und alle können zuschauen. Immer montags.

FOTO: VOX Seema Media

Neu ist das Gefühl, bei jedem Schritt von Kameras begleitet zu werden, allerdings nicht für die Wendlers. 2010 zeigt Sat1 Michael, Claudia und Tochter Adeline Wendler in "Der Wendler-Clan", es folgen "Der Wendler sucht den Schlagergott", das RTL-Dschungelcamp, Schlag den Star, Promi Big Brother, Promi Shopping Queen und die Tanzshow Let´s Dance. Im Sommer 2015, bei den Dreharbeiten zur RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein" verletzt sich Wendler bei einem Stunt schwer am Handgelenk. Wie schwer, das zeigt der Sänger am Montag auf Vox im Fitnessraum seiner Dinslakener Ranch. Früher habe er morgens hier erst einmal 50 (!) Liegestütze gemacht, heute sei daran nicht mehr zu denken, weil Hand und Handgelenk nicht mehr voll funktionsfähig seien. Wendler macht der TV-Produktionsfirma Vorwürfe, klagt auf Schadenersatz für entgangene Auftritte. Im Januar sagt der Sänger zur Bild-Zeitung, er habe bis heute kein Geld bekommen, die Produktionsfirma möchte laut Bild nichts zu dem laufenden Verfahren sagen.

Der Unfall, so erzählt er in der Doku-Soap auf Vox, hat sein Leben auf den Kopf gestellt. "Ich hätte sterben können dabei", sagt der Wendler, der im Sommer 2016 in den USA neu anfangen, negativen Schlagzeilen entkommen und ein bisschen Ruhe finden möchte.

Aber mehr als ein bisschen Ruhe soll es dann bitte doch nicht sein: Vox ist dabei, zeigt die gemietete Villa der Familie am Kanal, wie Michael Wendler die amerikanische Flagge anbringt, berichtet von der Suche nach einem geeigneten eigenen Haus und ersten Kontakten zu anderen deutschen Auswanderern. Vox lässt den Musiker aber auch erzählen, dass der angebliche Interessent, der die Ranch in Dinslaken angeblich kaufen wollte, abgetaucht ist. Einfach, so scheint es, ist es nicht, das gigantisch große und latent protzige Anwesen an den Mann zu bringen.

Wendler-Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, erzählt der gelernte Speditionskaufmann, für Konzerte komme er immer wieder nach Deutschland. Bei einem begleitet der Privatsender den Sänger dann auch nach Bottrop in die Disko "Nina". Und auch hier: keine Ironie, nur sehr viel irritierende Fanliebe. Männer und Frauen wollen Selfies mit dem Auswanderer machen, erwarten ihn am Hinterausgang, um ihm dort ein Ständchen zu bringen, rufen ihm, als er in die Limousine steigt, etwas hinterher, das klingt wie "Du bist immer in unserem Herzen". Der Neu-Amerikaner herzt und selfiet und sagt seinen Jüngern, was sie hören wollen: dass der Wendler sie liebt.