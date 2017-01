Konstanz: Mord im Urlaubsparadies

In der neuen ARD-Vorabendserie "WaPo" ermittelt eine Wasserschutzpolizistin am Bodensee. Von Kathrin Drinkuth

Es geht schon mit ordentlichem Karacho los: Gleich in den ersten Sendeminuten der neuen ARD-Vorabendserie "Wapo" rast eine herrenlose Jacht über den Bodensee, kracht in ein Ruderboot und überfährt fast dessen Fahrer, bevor sie am Ufer aufläuft und steckenbleibt. Als die Wasserschutzpolizistin Nele Fehrenbach (gespielt von Floriane Daniel) und ihre Kollegen die Jacht untersuchen, finden sie lediglich Blutspuren an Bord - vom Besitzer keine Spur.

Mit der neuen Krimiserie, deren erste Folge sich um einen ermordeten Eventmanager, eine betrogene Ehefrau und eine teure Geliebte dreht, dient die Bodenseeregion erneut als Drehkulisse. Denn der Konstanzer "Tatort" war Ende 2016 nach 14 Jahren ausgelaufen. Ihre Serie habe damit aber nichts zu tun, sagte die Produzentin Kerstin Lipownik bei den Dreharbeiten im Herbst. "Das ist reiner Zufall." Sie habe zuvor die inzwischen eingestellte ZDF-Serie "Küstenwache" gedreht und gern auf dem Wasser bleiben wollen. "Am Bodensee gibt es sogar Wasser und Berge - was gibt es Schöneres?"

"WaPo Bodensee" sei eine Krimi-, aber auch eine Familienserie, heißt es beim Sender. Dadurch sind die rund 45 Sendeminuten recht vollgepackt. Neben den Mordermittlungen kämpft Fehrenbach mit allerhand weiteren beruflichen und privaten Problemen. Nach einer Scheidung ist sie mit Sohn und Tochter in ihre alte Heimat am Bodensee zurückgezogen, um als Leiterin der Wasserschutzpolizei zu arbeiten.

Doch allzu leicht wird der Polizistin der Start am Bodensee nicht gemacht: Neben den Mordermittlungen geht es auch um Reibereien mit ihrem Kollegen Andreas Rambach (gespielt von Ole Puppe), der als Einheimischer den Chefposten gerne selbst gehabt hätte. Hinzu kommen pubertäre Probleme ihres Sohnes, der sich in der neuen Heimat am Bodensee nicht leicht eingewöhnen kann und an der neuen Schule gleich mal mit Grafittis aneckt. Und auch ein Mann darf natürlich nicht fehlen, obwohl Fehrenbach der Männerwelt erstmal den Rücken kehren wollte - zumindest so lange, bis der attraktive Schweizer Kollege Aubry auftaucht.

"WaPo Bodensee", ARD, 18.50 Uhr

