Eine traurige Nachricht für alle Fans der RTL-Sendung "Schwiegertochter gesucht": Medienberichten zufolge ist Irene Fischer, Mutter der Kult-Kandidatin Beate, im Alter von 64 Jahren gestorben.

Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Zusammen mit ihrer 34 Jahre alten Tochter Beate war Irene Fischer seit 2008 in der Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" auf Sendung.

Wie die Passauer Neue Presse berichtet, soll die Mutter aus dem Bayrischen Wald nun im Alter von nur 64 Jahren gestorben sein. Die Todesursache ist bislang unbekannt. Der Pfarrer ihrer Heimatgemeinde bestätigte "Focus Online" den Todesfall. Die Beisetzung soll demnach in der kommenden Woche stattfinden. Der Pfarrer stehe in engem Kontakt zu der Familie.

TV-Duo reiste um die Welt

Deutschlandweit bekannt wurde Irene Fischer, weil sie in der Kultsendung einen Mann für ihre Tochter Beate suchte. Das TV-Duo wurde in dem Format, das bislang insgesamt zehn Staffeln und mehr als 80 Episoden beinhaltet, von Moderatorin Vera Int-Veen durch die Sendung geführt.

Sogar eine Asien-Reise haben die beiden in ihrer TV-Karriere bereits gemeinsam bestritten. In dem Spin-Off "Beate und Irene – Das hat die Welt noch nicht gesehen!" reisten Mutter und Tocher gemeinsam nach Indien und Japan und erfüllten dort verschiedene Aufgaben, etwa Wäsche waschen, am Lachyoga teilnehmen oder eine Hochzeit besuchen.

