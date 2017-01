Medienberichten zufolge wird Nastassja Kinski doch nicht ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Der Grund: Ein Freund soll der Schauspielerin verraten haben, was es mit dieser Sendung eigentlich auf sich hat.

Wie "Bild.de" berichtet, hat die 55-jährige Schauspielerin ihre Teilnahme an der neuen Dschungelcamp-Staffel abgesagt. Und das noch bevor sie einen Fuß auf den australischen Kontinent gesetzt hat. Das ist ein Novum in der Geschichte der TV-Show: Bislang hatte keiner der potentiellen Kandidaten so kurz vor dem Start der Show abgesagt.

Wie "Express.de" weiter berichtet, habe Kinski erst am Mittwoch von einem Freund erfahren habe, was das Dschungelcamp für eine Show sei. Der Freund habe ihr dann auch von der Teilnahme abgeraten.

FOTO: Michael Nacke

Ersatz scheint aber schon gefunden zu sein: Die 43-jährige Kader Loth soll Kinskis Platz erhalten. Sie war schon früh von RTL als Nachrückerin ins Gespräch gebracht worden, falls es Ausfälle geben sollte.

(felt)