Am Donnerstagabend meldet sich Jan Böhmermann mit seiner Satiressendung "Neo Magazin Royale" zurück. Als Vorgeschmack veröffentlichte er seine "Neustaffelansprache" – ein Rundumschlag, in dem er nicht nur den neuen US-Präsidenten aufs Korn nimmt.

Gleich zu Beginn seiner sechs Minuten langen Ansprache, mit der sich Böhmermann aus der Winterpause zurückmeldet, reflektiert er gewohnt spitzzüngig die jüngsten Personalentwicklungen in der Bundesregierung: "Vizekanzler Sigmar Gabriel hat sich überraschend auf den gemütlichen Wohlfühlposten des Bundesaußenministers zurückgezogen – die faule Sau – , damit er in Zukunft mehr Zeit für seine Kinder hat".

Als Böhmermann dann die aktuelle Nachrichtenlage aus Berlin verkündet, macht er auch bei der Regierungschefin keine Ausnahme: "Bundeskanzlerin Angela Merkel streitet sich seit vier Stunden mit einem charismatischen Rewe-Pfandautomaten darüber, wer sympathischer und menschlicher rüberkommt."

Auch den neuen US-Präsidenten Donald Trump nimmt der Satiriker in seiner Ansprache mehrfach ins Visier. So ernennt sich Böhmermann spontan selbst zum "Playboy-Mann des Jahres", der von nun an alleinverantwortlich sämtliche Repräsentations- und Regierungsgeschäfte der Bundesrepublik Deutschland leitet. Erste Amtshandlung: die Anordnung zum Bau einer gigantischen Brücke nach Großbritannien. "Wir lassen die Engländer dafür bezahlen", kommentiert er.

Gegen wen Jan Böhmermann in der aktuellen Ausgabe von "Neo Magazin Royale" außerdem austeilt, erfahren die Zuschauer am Donnerstagabend um 22.30 Uhr auf ZDF Neo.

