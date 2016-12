"Dinner for One" darf für viele an Silvester nicht fehlen. Der Streaming-Dienst Netflix hat sich nun an den Klassiker herangewagt und seine ganz eigene Version geschaffen – natürlich mit seinen Serienhelden.

"The same procedure as last year, Miss Sophie?" – "The same procedure as every year, James." Wer kennt ihn nicht, den legendären Dialog zwischen Miss Sophie, die zu ihrem 90. Geburtstag einlädt, und ihrem Butler, der sie bewirtet und nebenbei die imaginären Gäste spielt – inklusive massivem Alkoholgenuss und Sturz übers Tigerfell.

Seit 1963 läuft der vom NDR produzierte Sketch im deutschen Fernsehen, und Jahr für Jahr wird er in der Silvesternacht wiederholt. In diesem Jahr etwa wird er gleich 25 Mal gezeigt (alle Sendetermine haben wir hier gesammelt).

Der Streaming-Dienst Netflix liefert nun die Alternative zum zeitlosen Klassiker. Der Dienst hält sich in seiner Version streng an die Originalvorlage, nur die imaginären Gäste werden kurzerhand ausgetauscht. Das sind nämlich Helden aus gleich vier Netflix-Serien, und Miss Sophie ein wahrer Fan, die auch kurz vor dem Dinner noch "Stranger Things" geschaut hat.

Statt der verstorbenen Sir Toby, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Mr. Winterbottom sitzen mit ihr Saul Goodman aus "Better Call Saul", Frank Underwood aus "House of Cards", Pablo Escobar aus "Narcos" und "Crazy Eyes" aus "Orange Is The New Black" mit am Tisch – alle gespielt vom armen Butler James, der auch wieder gehörig Alkohol zu sich nimmt.

Wer Fan der Serien ist, wird sich über die vielen Anspielung freuen. Die Reaktionen im Netz sind hingegen gespalten. Während die einen die Neuauflage für "grandios" und "fantastisch" halten, sehen andere darin nur einen "geschmacklosen Abklatsch des Originals". Aber immerhin: Ihnen bleibt ja immer noch die Möglichkeit, sich die echte Fassung im TV anzuschauen.

(das)