Die Termine der neuen Serien-Staffeln American Horror Story Mehrere Emmys und Golden Globes hat die Gruselserie "American Horror Story" bereits eingespielt. Die mittlerweile 6. Staffel wird in Deutschland beim Streamingdienst Netflix Anfang des vierten Quartals - September/Oktober - erwartet. Derweil sind die Verträge schon für Staffel 7, 8 und 9 unterschrieben.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Arrow Die Superheldenserie "Arrow" geht schon bald in die nächste Runde. Läuft alles wie gewohnt, wird Bezahlsender RTL Crime (Sky) im März mit dem deutschen Start von Staffel 5 beginnen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Better Call Saul Er ist einer der beliebtesten Fernseh-Anwälte unserer Zeit. Saul Goodman (Bob Odenkirk). Bekannt geworden durch die Serie "Breaking Bad" bekommt er die bereits sehnsüchtig erwartete 3. Staffel des Spin-Offs "Better Call Saul". Turnusgemäß sollte sie bei Netflix im März starten. Netflix hat sich jedoch noch nicht weiter geäußert. Es bleibt spannend.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Blacklist Die 4. Staffel von "Blacklist" ist in Deutschland im Januar (RTL Crime/Sky) angelaufen. Während Netflix und Amazon Video erst die zweite Staffel zeigen, hoffen viele Fans bereits auf eine Fortsetzung. Und die wird kommen. In den USA soll Staffel 5 im September anlaufen. In Deutschland dauert es wieder ein paar Monate länger zum Release - wohl bis Januar 2018.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Black Mirror Das war ein gelungener Coup von Netflix, die britische Mini-Serie "Black Mirror" einzukaufen und ab Staffel 3 unter eigenem Namen sogar als "Netflix Original" weiterzuführen. Staffel 4 ist längst beschlossen. Angepeilt für den Start ist November 2017 bei Netflix.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Bloodline Die dunklen Machenschaften der Rayburn-Sippe gehen weiter. Staffel 3 von "Bloodline" wird wohl Mitte des Jahres (Mai/Juni) bei Netflix zu sehen sein. Die Geschichte endet danach. Die Serie, die ursprünglich auf sechs Staffeln angelegt war, wird nach Staffel 3. abgesetzt.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Bojack Horseman Der charismatische Hengst darf weitermachen. Staffel 4 von Bojack Horseman wird wohl im dritten Quartal (Juni/Juli/August) bei Netflix abrufbar sein. In der englischen Fassung synchronisieren Will Arnett als BoJack Horseman, Breaking-Bad-Darsteller Aaron Paul als Todd und Alison Brie aus „Community“ als Diane. Zudem wurden weitere bekannte Stimmen bekannter Kino- und TV-Darsteller angekündigt.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Bosch Hieronymus „Harry“ Bosch (Titus Welliver) ermittelt weiter. Der Kriegsveteran und eigenwillige Mordermittler wird in den USA wohl im März in die 3. Runde gehen. Für Fans in Deutschland bedeutet das, dass sie sich noch etwas gedulden müssen. Frühestens im April, vielleicht sogar erst im August wird "Bosch" bei Amazon Video abrufbar sein.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Criminal Minds Im Januar startete die bereits 12. Staffel der beliebten US-Krimiserie. Turnusgemäß wird Staffel 13 im Fernsehen bei Sat 1/Sat 1 Emotions ab Januar 2018 anlaufen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Daredevil Bei Marvel-Serien gestaltet es sich derzeit schwierig, den Release vorauszusehen. Neben "Daredevil" laufen bei Netflix derzeit "Jessica Jones", "Luke Cage" und "Iron Fist" parallel. Bald sollen alle Serien zusammengeführt werden ("The Defenders" ). Ein Erscheinungsdatum für Daredevil - Staffel 3 wird auf Frühjahr (möglicherweise erst April) geschätzt. Allerdings könnte Marvels neue Superheldenserie "The Defenders" den Release verzögern.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Designated Survivor Das Kapitol in Asche, alle Kabinettsmitlgieder tot, die US-Politik am Boden. Nach einem heftigen Bombenanschlag ist einzig der "Designated Survivor" verblieben. Thomas Kirkman (Kiefer Sutherland), zuvor Minister für Wohnungsbau, muss als einziger überlebender des gewählten Kabinetts das Amt des US-Präsidenten übernehmen. Fortan muss er sich mit der Instandsetzung des politischen Systems in den Vereinigten Staaten auseinandersetzen sowie gegen in- und externe Putschversuche ankämpfen. Der Start für Staffel 2 wurde nun bekanntgegeben. Termin: 29. März 2017.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Eine Reihe betrüblicher Ereignisse Die Netflix-Original-Serie "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" ist im Januar 2017 angelaufen. Sollte eine 2. Staffel bestätigt werden, ist mit ihr frühestens 2018 zu rechnen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Falling Skies Staffel 5 von "Falling Skies" kommt in deutsche Wohnzimmer. Die neuen zehn Episoden sind ab 1. März bei Netflix abrufbar.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Fargo Über ein Jahr warten Fans auf Fargos Season 3 bereits. Doch schon bald soll das Warten ein Ende haben. Glaubt man verschiedenen Berichten kommt Staffel 3 schon im April in den Netflix-Store. Und auch zur Geschichte ist einiges bekannt geworden. Die Hauptfigur heißt Emmit Stussy und wird gespielt von “Star Wars”-Held Ewan McGregor. Stussy ist ein Self-Made-Millionär, der als Immobilienmakler und als sogenannter “Parkplatz-König von Minnesota” für Schlagzeilen sorgt. Die Story soll im Jahr 2010 angesiedelt sein.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Fauda Fauda (arabisch für Chaos) ist eine israelische Fernsehserie, die seit Dezember 2016 über den Streaminganbieter Netflix verfügbar ist. Die Serie zeigt den Kampf des israelischen Geheimdienstes gegen palästinensische Hamaskämpfer und wird als "die israelische Antwort auf Homeland" bezeichnet. Die 2. Staffel wird frühestens im November erwartet.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Fear the Walking Dead “Fear the Walking Dead” bekommt eine 3. Staffel. Das Spin-Off zum Genre-Primus “The Walking Dead” wird bei Amazon Prime aber wohl erst im April oder Mai abrufbar sein.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Frontier Gerade erst in Deutschland angelaufen, wurde schon die 2. Staffel von "Frontier" mit Schauspieler Jason Momoa, bekannt als Drogo aus "Game of Thrones", versprochen. Sie wird aber wohl erst Anfang 2018 bei Netflix abrufbar sein. Schon im November 2017 könnte sie bei "Discovery Canada" laufen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Fuller House Bei "Fuller House" geht's zu wie beim Brezel backen. Nach Staffel 2 im Januar steht schon die 3. in den Startlöchern. Sie soll noch dieses Jahr erscheinen, vorraussichtlich im Dezember.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Game of Thrones Seit Jahren eine der beliebtesten Serien: "Game of Thrones". Umso größter sind auch die Erwartungen an die 7. Staffel. Aus einem Start im Frühjahr 2017 wird aber nichts – US-Sender HBO machte die Verspätung schon offiziell, die Dreharbeiten sind aber in vollem Gange. Der Winter wird kommen - vielleicht schon im Sommer.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Goliath Wird William „Billy“ McBride (Billy Bob Thornton) nochmal in der Amazon-Produktion "Goliath" vor Gericht ziehen? Antwort: Ja! Amazon Studios haben gerade die 2. Staffel geordert. Vor Oktober 2017 ist aber nicht mit den neuen Folgen zu rechnen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Grace and Frankie Zuerst waren sie Rivalinnen. Doch der Tag, als Grace (Jane Fonda) und die exzentrische Frankie (Lily Tomlin) von der Homosexualität ihrer Männer erfuhren, machte sie zu Verbündeten. Das warten auf eine Fortsetzung der Story von "Grace and Frankie" hat nun bald ein Ende. Am 24. März gibt es neuen Stoff bei Netflix.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Grey's Anatomy In den USA läuft “Grey’s Anatomy- Staffel 13” seit September auf ABC. In Deutschland wird die beliebte Krankenhausserie wohl im Mai 2017 zu sehen sein - erst im Pay-TV auf Pro7 Fun und TNT Serie.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Hand of God Das wird ein langes Wochenende. Am Freitag, 10. März, kommen die neuen Episoden von "Hand of God". Die zweite Staffel wurde schon vor zwei Jahren angekündigt. Jetzt kommt Schauspieler Ron Perlman in der Hauptrolle endlich wieder in den Amazon Store.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Homeland Im Januar startete Staffel 6 mit etwa einem Vierteljahr Verzögerung. Dennoch gibt es gute Nachrichten. Die 7. Staffel und sogar eine 8. Staffel sind bestätigt. Es gibt also noch mehr Geheimdienst-Intrigen mit und um Carrie Mathison (Claire Danes) - allerdings wohl nicht vor 2018.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln House of Cards Frank Underwood (Kevin Spacey) zieht bei "House of Cards" ab 30. Mai wieder ins Weiße Haus ein. Das gab Netflix im Januar bekannt. Allerdings wird in Deutschland die mittlerweile 5. Staffel zunächst nur bei Sky Atlantic zu sehen sein. Netflix darf aufgrund früherer Verträge die eigene Serie "House of Cards" in Deutschland erst etwa ein halbes Jahr später anbieten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln How to Get Away with Murder In den USA ist die 3. Staffel "How to Get Away with Murder" bereits angelaufen. Für Deutschland ist der Starttermin auf 1. März festgelegt. Abrufbar bei Netflix.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Iron Fist Eine neue Marvel-Serie geht an den Start. "Iron Fist" wird am 17. März bei Netflix abrufbar sein.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Jessica Jones Die 2. Staffel des Marvels "Jessica Jones" wurde Januar 2016 angekündigt, lässt aber weiterhin auf sich warten. Grund: Netflix veröffentlicht üblicherweise pro Jahr nur zwei Marvel Serien. "Daredevil - Staffel 3", "Iron Fist" sowie "The Defenders" stehen ebenfalls in den Startlöchern. Jessica Jones muss deswegen wohl mindestens bis März 2018 warten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Luke Cage Dasselbe wie für "Jessica Jones - Staffel 2" gilt auch für "Luke Cage - Staffel 2". Da Netflix nur zwei Marvel-Serien pro Jahr veröffentlicht - "Iron Fist" oder "Daredevil" (März 2017) und "The Defenders" (September 2017) - muss Luke Cage wohl bis 2018 warten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Luther Seine Fälle sind kompliziert, aber Detective Chief Inspector John Luther ist besonders talentiert. Einige beim Londoner Serious Crime Unit (SCU) halten ihn sogar für genial. Doch birgt der Polizist viele dunkle Geheimnisse. Am 31. März geht die beliebte Crime-Serie bei Netflix in die 4. Staffel.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Lucifer Die 3. Staffel "Lucifer" wird erneut 22 Folgen bekommen. Unklar ist der Release. Ende 2017/Anfang 2018 gilt als wahrscheinlich für den US-Start. In Deutschland wird "Lucifer" dann wenige Monate später zu Amazon Video hinzugefügt.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Making a Murderer Die True-Crime-Serie "Making a Murderer" bekommt eine 2. Staffel, die Geschichte von Steven Averys wird weiter erzählt. Geheim ist allerdings das Datum. Klar ist: Es soll im Jahr 2017 kommen. Netflix-Vizepräsidentin Cindy Holland sagte bei "USA Today", dass die Produktion von "Making a Murderer" so geheim sei, dass nur ein paar wenige Netflix-Mitarbeiter über den Inhalt Bescheid wüssten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Marseille Es ist ruhig geworden um die Netflix-Produktion mit Gerard Depardieu. Dennoch ist die Hoffnung auf eine 2. Staffel der "französischen Variante von House of Cards" berechtigt. Ein alter Post von 2016 vom offiziellen Twitter-Account der Serie "Marseille" bestätigte, dass neue Folgen für das Jahr 2017 angekündigt sind. Wann bleibt aber geheim.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Mr. Robot Am 16. August 2016 gab USA Network bekannt, eine 3. Staffel "Mr. Robot" bestellt zu haben. Während sie in den USA immer im Sommer erschien, war sie in Deutschland bei Amazon Video erst ab November abrufbar. Deswegen wird "Mr. Robot - Staffel 3" ebenfalls wieder Ende des Jahres erwartet.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Narcos Der Drogen-König ist tot, es lebe der Drogen-König? So oder so ähnlich denken die Macher der Serie "Narcos". Obwohl die Geschichte des kolumbianischen Kokain-Barons Pablo Escobar und des Medellin-Kartells gänzlich auserzählt ist, werden derzeit die Folgen für eine 3. Staffel gedreht. Sie thematisieren den Kampf gegen das nun aufstrebende Cali-Kartell. Gerechnet wird mit dem Start zwischen Juli und August. Tipp: Wer nicht solange warten möchte, kann das kolumbianische Original auf Netflix sehen: "Pablo Escobar, el Patrón del Mal".

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Orange is the new Black Vier Staffeln sind bei Netflix derzeit abrufbar. Die 5. Staffel der Gefängnisserie von "Orange is the new Black" kommt. Das erfolgreiche "Netflix Orginal" geht am 9. Juni weiter.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Sense8 Netflix hat das Datum für neue "Sense 8"-Folgen bekanntgegeben: Zehn neue Episoden erwarten die Fans demnach am 5. Mai 2017 für Staffel 2.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Shameless Die 8. Staffel von “Shameless” ist bereits bestätigt. Sie wird wie zuvor zwölf Episoden haben. Als US-Start ist Herbst 2017 beziehungsweise Anfang 2018 wahrscheinlich, in Deutschland wird sie dann spätestens nach vier Monaten im Pay-TV auf Fox Channel starten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Startup Die Tech-Thrillerserie "Startup" mit Adam Brody („The O. C.“) und Martin Freeman („Sherlock“ und „Der Hobbit“) ist eine weitere erfolgreiche Serie der Amazon Studios. Von der 2. Staffel der Serie StartUp wurden bereits 10 Episoden bei der Produktionsfirma bestellt. Wann die neuen Episoden ausgestrahlt werden, ist noch nicht genau bekannt. Sie werden aber wohl frühestens ab November bei Amazon Video abrufbar sein.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Stranger Things Die Serie "Stranger Things" war eines der Highlights des vergangenen Jahres. Kein Wunder also, dass schon bald die 2. Staffel angekündigt wurde. Es gibt sogar schon einen Termin: Halloween, 30 Oktober.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Supernatural Die bereits 12. Staffel Supernatural startete in den USA schon im Oktober 2016. Bis sie in Deutschland bei "Sky Atlantic" abrufbar ist, dauert es wohl wie bei den vorherigen Staffeln zuvor etwa ein Jahr. Womöglich müssen sich Fans auf neue Folgen mit Dean (Jensen Ackles), Castiel (Misha Collins) und Sam (Jared Padalecki) bis Herbst 2017 gedulden.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Big Bang Theory Lange war unklar, ob "The Big Bang Theory" nach der 10. Staffel auslaufen wird. Nun gibt es Hoffnung für weitere Episoden. Der US-Sender CBS steht Medienberichten zufolge kurz vor dem Abschluss eines neuen Zweijahresvertrages mit den Hauptdarstellern Darstellern Kaley Cuoco (Penny), Jim Parsons (Sheldon) und Johnny Galecki (Leonard). Eine mögliche 11. Staffel wird aber wohl erst im letzten Drittel des Jahres abgedreht sein. Ausstrahlung in Deutschland: frühestens Anfang 2018.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Defenders

New York City ist in Not. Um die Stadt zu retten, ist ein Superheld zu wenig. In Marvels "The Defenders- Staffel 1" schließen sich Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist und Luke Cage zu einem epischen Team zusammen. Release? Ein Netflix-Trailer gibt nur das Jahr 2017 an. Möglicherweise werden die Folgen Mitte des Jahres bei Netflix abrufbar sein.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Flash Oktober 2016 startete die 3. Staffel der DC-Serie in den USA. In Deutschland blieb eine Ausstrahlung lange fraglich. Bis zu einem Post vom ProSieben-Twitteraccount, der alle Fragen beantwortete: "Wer setzt #TheFlash ab? Wir zeigen Staffel 3 im Frühjahr 2017", antwortete der TV-Sender auf die Frage eines besorgten Fans. Noch ist aber nichts Weiteres bekannt.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Man in the High Castle Nägel mit Köpfen! Die 2. Staffel war in Deutschland noch nicht mal angelaufen, da bestellte Amazon schon die 3. Staffel der Serie “The Man in The High Castle”. Sie basiert auf der literarischen Vorlage von Philip K. Dick und zeichnet ein alternatives Bild der Geschichte - eine Welt, in der Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg für sich entschieden hat.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The OA „The OA“ landete ganz plötzlich im Dezember 2016 im Angebot von Netflix und überraschte die Zuschauer mit seiner unkonventionellen Geschichte. Nun hat Anbieter Netflix die 2. Staffel bestellt. Dazu gibt es auch einen Teaser.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Walking Dead Er läuft und läuft und läuft. "The Walkind Dead" ging am 13. Februar in die zweite Hälfte der 7. Staffel. Ein Ende der Erfolgsserie ist nicht abzusehen. Fox (in Deutschland über Sky zu sehen) wird die 8. Staffel der "wandelnden Toten" wohl im Oktober oder November ins Programm nehmen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Transparent "Transparent - Staffel 4" steht bei Amazon Prime nun auch schon in den Startlöchern und wird aller Voraussicht nach in Deutschland ab Mitte 2017 verfügbar sein.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Travelers "Travelers" ist eine der neuen Serien bei Netflix. Fans haben sie aber bereits lieb gewonnen. Die 2. Staffel Travelers wurde nun offiziell bestätigt. Wann diese genau auf Netflix erscheinen wird, ist jedoch auch weiterhin nicht bekannt. Auf "Showcase" in Kanada wird Travelers im Herbst 2017 anlaufen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln True Detective Staffel 3 von "True Detective" ist eine Hängepartie. Kommt sie oder nicht? HBO-Programmchef Casey Bloys machte zumindest Hoffnung, dass erstmal geeigneter Stoff gefunden werden müsse, die Serie aber keineswegs vorbei sei. Wann Neues von "True Detective" kommt (bisher bei Sky), ist aber nicht abzusehen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Twin Peaks Die 3. Staffel "Twin Peaks" hat 2016 auf sich warten lassen. Nun ist zumindest in den Staaten ein Starttermin angesetzt: Der 21. Mai. Wann Fans in Deutschland die 18 neuen Folgen sehen können, ist noch nicht klar.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Unbreakable Kimmy Schmidt Netflix veröffentlicht die 3. Staffel von "Unbreakable Kimmy Schmidt" am 19. Mai 2017. Ein veröffentlichter Teaser zeigt Kimmys (Ellie Kemper) besten Freund Titus (Tituss Burgess), der singend mit einem Baseballschläger die Scheibe eines Autos einschlägt.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Vikings Die Geschichte des ruhmreichen Ragnar Lodbrok ist zuende, doch die seiner Söhne beginnt gerade erst. Die Serie "Vikings", die sich an der heidnischen Kultur und Geschichte der Wikinger entlang hangelt, hat noch viele Kapitel zu erzählen. Unter anderem die von Ivar - dem Knochenlosen. Keltischen Aufzeichnungen zufolge ist der Sohn Ragnars erst im späten 9. Jahrhundert in Irland ums Leben gekommen. Soweit nach Westen ist die bisherige Hauptfigur, sein berüchtigter Vater, nie vorgestoßen. Wann die 5. Staffel bei Amazon Video abrufbar ist, bleibt vorerst ungewiss.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Westworld Über zwei Millionen Zuschauer hat die neue HBO-Serie "Westworld" in den USA, und auch in Deutschland (Sky Atlantic) findet die Science-Fiction-Serie Freunde. Staffel 2 ist längst beschlossene Sache. Aber in diesem Jahr wird daraus nicht mehr. Wegen der aufwendigen Produktion und vollem Terminplan der teils prominenten Darsteller verzögert sich der Release bis 2018 in den USA. Nach Deutschland kommt Westworld wohl erst 2019. Freuen kann man sich aber auf weitere Staffeln. Neben den zehn neuen Episoden werden auch die "nächsten fünf bis sechs Jahre durchgeplant", sagten die Macher Jonathan Nolan (“Person of Interest“) und J.J. Abrams (“Star Wars 7“) über die Zukunft.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Undercover



Bei Amazon Video ist ab 1. März die 5. Staffel "Undercover" abrufbar.