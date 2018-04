Peter Altmaier bei Anne Will: "Wenn es brenzlig wird, verlasse ich mich lieber auf die USA"

Darum ging's Anne Will diskutierte mit ihren Gästen über die diplomatische Offensive von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Washington. Wer hat den Titel "Europas diplomatisches Topmodel" gewonnen?, fragte Moderatorin Will und wer hat mehr erreicht in Bezug auf die drohenden Strafzölle für Europa und die Aufkündigung des Atomdeals mit dem Iran.

Darum ging's wirklich In der Sendung wurden viele Themen in einen Topf geschmissen: Die drohenden Strafzölle für die EU, das Iran-Abkommen und die gesellschaftliche Situation in den USA. Mehr als ein Jahr nach dem Regierungsantritt von Donald Trump scheint es die Stammgäste politischer Talkshows immer noch in einen Erregungszustand zu versetzen, dass Trump überhaupt US-Präsident geworden ist.

Die Gäste

Peter Altmaier, CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Jürgen Trittin, Grüne, Bundestagsabgeordneter

Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

Christiane Hoffmann, stellvertretende Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros

John Kornblum, früherer US-Botschafter in Deutschland

Der Frontverlauf

Moderatorin Anne Will erklärte zu Beginn der Sendung die diplomatische Offensive von Emmanuel Macron und Angela Merkel zum Wettbewerb. Ihre Gäste sollten abwägen, was mehr Eindruck hinterlassen hat - der gestenreiche Staatsbesuch des französischen Präsidenten oder der nüchterne Arbeitsbesuch der Bundeskanzlerin.

Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland John Kornblum positionierte sich dazu sehr deutlich. Macron habe zwar Trumps Narzismus gepflegt, aber Merkel habe die bessere Figur gemacht. Frankreich habe mitnichten die europäische Führungsrolle übernommen, auch wenn Macron den Eindruck erwecken wolle.

Zuvor klärten die Gäste die Frage, ob der US-Präsident überhaupt zu beeinflussen ist. Lange arbeiteten sich die Gäste an Trumps Politikstil ab. Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin etwa nannte drei Irrtümer, denen die europäischen Politiker in Bezug auf Trump aufgesessen seien. Erstens habe man gedacht, man könne Trump im Amt einhegen, zweitens man könne ihn besänftigen. Aber anhand der Debatte um die finanzielle Beteiligung der Deutschen an der Aufrüstung der Nato sehe man, dass man ihn nur bestätige. Und drittens habe man gedacht, dass Trump nicht umsetzen würde, was er ankündigt. Stattdessen habe er die politischen Versprechen sehr konsequent eingelöst und sei aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen, habe zwei Freihandelsabkommen gekippt und sei nun dabei den Atomdeal mit dem Iran aufzukündigen.

Trittin plädierte dafür, nicht krampfhaft am transatlantischen Verhältnis festzuhalten, sondern sich neue Bündnispartner zu suchen - etwa China oder Russland. Unterstützt wurde er darin von der "Spiegel"-Journalistin Christiane Hoffmann. Auch sie betonte, man solle sich nicht mehr länger der Illusion eines funktionierenden transatlantischen Bündnisses hingeben.

Dem widersprach Peter Altmaier vehement. Der Bundeswirtschaftsminister fiel in der Sendung vor allem dadurch auf, dass immer wieder auf bestehende Regelungen, Abkommen und gewachsene Bündnisse verwies. Um Strafzölle zu umgehen, wollte er Trump lieber ein Angebot zur Verhandlung machen, statt von europäischer Seite Strafzölle anzukündigen. Und auch Trittins Meinung, sich für bestimmte Interessen mit anderen Bündnispartnern zusammen zu tun, lehnte er ab. "Wenn es mal brenzlig wird, verlasse ich mich lieber auf die USA", sagte Altmaier.