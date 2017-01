Berlin: Provokationen in Serie

Christian Ulmen und Fahri Yardim erzeugen in der Comedy "Jerks" einen hohen Fremdschäm-Faktor. Von Thomas Bremser

Christian Ulmen verrichtet seine Notdurft im Katzenklo, Frauen treffen sich zum Masturbationskurs, und Rapper Sido steht beim Sex auf Masken. Die neue Serie "Jerks", die der Streaming-Dienst Maxdome ab heute zeigt, spielt mit extremen Provokationen - und hat deshalb einen hohen Fremdschäm-Faktor. Ulmen (41) und sein bester Kumpel Fahri Yardim (36) stolpern durch den Alltag, und fast ist die Geschichte hinter "Jerks" interessanter .

Denn die von Ulmen konzipierte Comedy, die auf einem dänischen Format basiert, ist die erste eigenproduzierte Serie eines in Deutschland ansässigen Streaminganbieters. "Maxdome hat als einziger den Mut aufgebracht, ein solches Format umzusetzen und Geschichten zu erzählen, die man weder erzählen noch hören möchte und bei denen man trotzdem nicht wegschauen kann", sagte Ulmen. "Maxdome hat den Mut zum Unfall."

Maxdome stellt seinen Abonnenten (über die Zahlen schweigen die Anbieter) wöchentlich zwei neue "Jerks"-Folgen zur Verfügung. Die monatlichen Kosten für das Abo betragen etwa acht Euro. Rund einen Monat später ist die Serie dann schon im Free-TV zu sehen. ProSieben strahlt die 20-minütigen Episoden mittwochs nach "Circus HalliGalli" aus. Maxdome ist Tochter der ProSiebenSat.1-Gruppe.

Man sei gespannt auf dieses Experiment, was bei einem Erfolg durchaus Schule machen könnte, heißt es bei der Sendergruppe. "Jerks" (auf deutsch so was wie "Trottel") passe jedenfalls in das Portfolio beider Unternehmen. Die mit Gaststars wie Nora Tschirner, SPD-Politiker Christopher Lauer, Karsten Speck oder Jana Pallaske gespickte Comedy ist charmant und witzig, auch wenn sie nicht den Geschmacksnerv aller Zuschauer treffen dürfte. Ulmen und Yardim, die sich nach eigenen Angaben als Kinder in einem Judo-Kursus in Hamburg kennengelernt haben, spielen ihre Freundschaft glaubwürdig und mit einer großen Portion Improvisation. Auch Ulmens Ehefrau Collien Fernandes (35) hat eine wiederkehrende Rolle in der Serie - als seine Ex-Frau. Ulmen hatte nicht nur die Idee zur Serie, sondern führt auch Regie.

"Jerks", ab heute bei Maxdome

