RTL startet neuen Fernsehkanal "NOW US" 2018-03-16

Der neue RTL-Sender "NOW US" startet am 21. März, wie das Medienunternehmen in Köln am Freitag mitteilte. Das Angebot soll speziell für Fans populärer US-Serien attraktiv sein.

