Köln: Sängerin Levina fährt zum ESC nach Kiew

Isabella "Levina" Lueen hat den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Die 25-Jährige, in Bonn geboren und in Chemnitz aufgewachsen, vertritt mit dem Lied "Perfect Life" Deutschland beim ESC-Finale in Kiew am 13. Mai. Zweiter wurde Axel Maximilian Feige (28). Die Performance der beiden war solide und souverän.

