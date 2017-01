Hamburg: "Schildkröte" Franz Jarnach gestorben

Jahrelang spielte er den schweigsamen Stammgast in Dittsches Kultimbiss, jetzt ist Franz Jarnach alias "Schildkröte" im Alter von 72 Jahren gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Der gebürtige Hamburger soll einem Herzinfarkt erlegen sein.

Seit 2004 saß Jarnach in der Improvisations-Comedy "Dittsche - Das wirklich wahre Leben" meist schweigsam auf einem Hocker, während Olli Dittrich als arbeitsloser "Dittsche" über das Leben philosophierte. Dabei beendete Jarnach die Folgen in der Regel mit seinem Standardsatz "Halt die Klappe, ich hab Feierabend!" - der ließ ihn zu einer Hamburger Kultfigur werden. Zudem spielte er seit rund vier Jahrzehnten unter seinem Künstlernamen "Mr. Piggi" überwiegend in der Hamburger Musikszene als Rock'n'-Roll-Pianist. "Wir werden den Rock'n'Roller, der im Baumarkt an der Säge steht, sehr vermissen und sind traurig", sagte WDR-Unterhaltungschef Siegmund Grewenig.

(dpa)