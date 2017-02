später lesen Kiel/Hamburg Sibel Kekilli verlässt den Kieler "Tatort" Teilen

Schauspielerin Sibel Kekilli (36) wird noch zweimal in neuen Folgen als Kieler "Tatort"-Kommissarin zu sehen sein - dann ist für sie Schluss in ihrer Rolle als Sarah Brandt. Wie der NDR mitteilte, werden die Fälle im März und im Mai gezeigt. Wer künftig im Kieler "Tatort" an der Seite von Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermitteln wird, werde der NDR rechtzeitig bekannt geben.