Bei der letzten Folge von "Sing meinen Song" in diesem Jahr feierten die Stars der Sendung das letzte Mal Weihnachten mit Xavier Naidoo. Der Sänger geht und gab mit "Ein neues Jahr" noch einmal eine Kostprobe seiner Stimme.

Für die Stars der Vox-Sendung war es schon das dritte Weihnachts-Tauschkonzert, dass sie in einer Tiroler Berghütte in Ellmau feierten. Für Naidoo war es das letzte: Er verlässt die Sendung und übergab an "The Boss Hoss". Allzu traurig wurde das Weihnachts-Special dann aber doch nicht. Alberne Geschenke, verpatzte Songtexte und kleine Überraschungsgäste machten die Sendung noch einmal unterhaltsam und lassen hoffen, dass sie auch ohne den Frontmann mit der Schiebermütze funktioniert.

Naidoo vergießt Tränen zum Abschied

Xavier Naidoo begleitete seinen Abschied mit seinem neuen Lied "Ein neues Jahr" – ein "melancholischer Moment", fand Annett Louisan. Dass es auch Naidoo nicht leicht fiel, sich von seinen Kollegen zu trennen, war ihm anzusehen. "Ein bisschen Wehmut schwingt mit", sagte er und drückte damit aus, was wohl alle dachten, als Naidoo sich die eine oder andere Träne aus dem Augenwinkel drückte.

Anders als in den normalen Sendungen durften die Musiker sich jeweils einen Weihnachtstitel aussuchen, den jemand anderes singen musste. So kam es, dass die Zuschauer eine ungewöhnliche Version von "Jingle Bells" aus dem Mund von Annett Louisan hörten. Ungewöhnlich nicht nur deshalb, weil sie das Lied auf eine seltsame Art variierte, sondern einfach mal den Text vergaß. Xavier Naidoo gab sich da schon sicherer mit "Ihr Kinderlein kommet".

Reggae, Rock und Anti-Kriegs-Songs

Samy Deluxe rappte einen Weihnachts-Reggae aus "Sound the Trumpets" (Bob Marley), Wolfgang Niedecken sang "Happy X-Mas (War is over)" und war selbst von den Zeilen berührt: Er habe "die ganze Zeit Aleppo im Kopf" gehabt. Die Country-Jungs von "The Boss Hoss" gingen einen ganz anderen Weg und rockten mit "Merry Christmas, Baby" die Hütte.

Ein weiterer Höhepunkt: Das Schrottwichteln der Promis, die sich so nützliche Sachen schenkten wie Plastikfische, Hosenträger (schon irgendwie nützlicher), Toaster (sowas haben die Stars ja nicht) und Chewbacca-Masken (ein bisschen verspätet zum Kinostart des neuen Star-Wars-Films).

(bur/RP)