In der neuen Episode der "Spreewaldkrimi"-Reihe im ZDF stirbt ein junges Paar. Von Anna Ringle

Der junge Spreewälder Timo lebt seit der Rückkehr von seinem Militär-Einsatz in Afghanistan zurückgezogen und allein draußen im Wald. Dann kommt es mitten im Spreewald-Idyll zu einer Sprengstoffexplosion, bei der seine Ex-Freundin Mandy und ihr neuer Partner Georg sterben. Hat der Afghanistan-Rückkehrer etwas damit zu tun?

In der neunten Episode der Krimireihe gibt es ungewöhnlich viele Infos über das Leben des melancholisch-ruppigen Protagonisten Kommissar Thorsten Krüger (Christian Redl). So kennt man ihn: Der zugezogene Eigenbrötler trägt stets schwarz, lebt in einem Wohnmobil im Wald, und Freunde hat er so gut wie keine. Reden ist nicht so sein Ding, aber er hat ein Gespür für das Innenleben komplizierter Menschen. Was sagt der alteingesessene Spreewälder Polizist Fichte (Thorsten Merten) über seinen Kollegen? "Alter Spinner."

Krüger machte als Jugendlicher eine schreckliche Entdeckung. Sein Vater erschoss erst seine Mutter und dann sich selbst. Er fand die Leichen. Das prägte den Kommissar, die Erinnerungen haben sich festgesetzt. Sie kommen wieder hoch, als Krüger den neuen Fall bearbeitet. Mit Rückblenden sind sie eingestreut.

Zurück im Jetzt: Mandy und Georg sind auf einer Schnitzeljagd durch den Spreewald, als sie an einem großen Baum auf das nächste Rätsel stoßen. Sie lösen eine Zahlenkombination an einem Gerät - damit kommt es zu der heftigen Explosion. Die beiden überleben nicht. Der Verdacht fällt auf Timo, den Ex-Freund von Mandy. Hat er sich an dem neuen Mann in ihrem Leben aus Eifersucht rächen wollen? Die Beziehung zu Mandy zerbrach, nachdem Timo aus seinem Militäreinsatz zurückgekehrt war.

Während die Polizei vergeblich nach ihm sucht, kann Krüger einen Draht zu dem jungen Mann aufbauen. Der Kommissar stellt sich in den Wald und spricht über sein eigenes Leben und die Erinnerungen an den Tod der Eltern. Dann sagt er: "Alles braucht seine Zeit." Und wartet. Im strömenden Regen bleibt der Kommissar stehen. Sein Plan geht auf - Timos Stimme ist zu hören.

"Spreewaldkrimi", ZDF, 20.15 Uhr

