Hamburg: "Stadt Land Kunst" und "Re:" ab März neu auf Arte

Mit dem Reportageformat "Re:" und dem Kulturmagazin "Stadt Land Kunst" geht der deutsch-französische TV-Sender Arte in wenigen Wochen erstmals an den Start. "Re:" soll montags bis freitags um 19.45 Uhr in halbstündigen Filmen Menschen in Europa zuhören und zuschauen, wie die Senderverantwortlichen berichteten. Los geht es am 13. März, direkt im Anschluss an das "Arte Journal", das dann werktags 19.20 Uhr startet. Das Nachrichtenmagazin beginnt damit montags bis freitags zehn Minuten später als bislang und überschneidet sich nicht mehr mit dem ZDF-"heute-journal". Am Wochenende bleibt es bei 19.10 Uhr, aber mit fünf Minuten längerer Sendezeit.