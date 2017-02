Lange Serienabende auf der Couch – das ist in vielen Wohnzimmern dank Amazon Prime und Netflix längst zum Ritual geworden. Das Angebot ist riesig. Wir geben einen Überblick über aktuelle Staffelstarts und Fortsetzungen. Von Kilian Treß

Kuscheldecke, Knabberzeug und die Lieblingsserie – dieses Konzept funktioniert zumindest solange, bis plötzlich die letzte Folge der Staffel ansteht. Danach heißt es: Warten auf die lang ersehnte Fortsetzung.

Die gute Nachricht: Bereits Monate vor der Ausstrahlung verkünden die Streamingdienste die Fortsetzungen ihrer Formate. Die Gerüchteküche brodelt, solange bis letztendlich ein endgültiger Staffeltermin feststeht.

Für das laufende Jahr haben die Streaminganbieter bereits etliche Fortsetzungstermine angekündigt. Wir haben die Infos zu etwa 50 aktuellen Serien zusammengetragen – ob bei Netflix, Amazon Video oder Sky, von "Better call Saul" über "House of Cards" und "Narcos" bis hin zu "The Walkind Dead" oder "Westworld".

Hier geht zur Übersicht über die aktuellen Staffelstarts.