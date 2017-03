später lesen Netflix, Amazon und Sky Diese Serien werden bald fortgesetzt 2017-02-20T13:09+0100 2017-03-01T15:21+0100

Von "Better Call Saul" und "Fargo" gibt es für den Monat März keine News. Dennoch haben Amazon und Netflix einige neue Serien und Fortsetzungen in petto. Neues von "Hand of God" oder "Luther" ist ab März abrufbar. Ein Höhepunkt wird auch die Matthias-Schweighöfer-Serie "You are wanted" sein. Von Kilian Treß