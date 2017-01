Im Tatort "Söhne & Väter" aus Saarbrücken geht es um einen vermeintlichen Schülerstreich, der auf dem ersten Blick schief ging. Am Ende muss Kriminalkomissar Jens Stellbrink (Devid Striesow, Foto rechts) die Umstände von zwei Todesfällen klären. weniger

Im Tatort "Söhne & Väter" aus Saarbrücken geht es um einen vermeintlichen Schülerstreich, der auf dem ersten Blick schief ging. Am Ende muss Kriminalkomissar Jens Stellbrink (Devid Striesow, Foto rechts) die Umstände von zwei Todesfällen klären.

In der Kühlkammer eines Beeridungsinstituts gibt es zwei Funde, die Rätsel aufgeben: Ein erfrorener Junge und ein verunstalteter Toter. Der tote Radprofi ist zwischen den Pobacken mit einem Ringelschwänzchen verunstaltet worden. Devid Striesow alias Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink ist nachdenklich. weniger

In der Kühlkammer eines Beeridungsinstituts gibt es zwei Funde, die Rätsel aufgeben: Ein erfrorener Junge und ein verunstalteter Toter. Der tote Radprofi ist zwischen den Pobacken mit einem Ringelschwänzchen verunstaltet worden. Devid Striesow alias Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink ist nachdenklich.

Marie Bendig alias Rebecca Weller ist auch an einer Lösung des Falls interessiert. weniger

Marie Bendig alias Rebecca Weller ist auch an einer Lösung des Falls interessiert.

Was Frauen so in Handtaschen mitführen: Petra Lamy als Schulsekretärin, Devid Striesow alias Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink und Edda Petri alias Schuldirektorin Petra Neuhoff (v.l.)