Tag fünf im australischen Dschungel beginnt für Kader Loth in einer Schlangengrube. Zum dritten Mal in Folge haben die Zuschauer die Kandidatin zur Dschungelprüfung gewählt. weniger

Tag fünf im australischen Dschungel beginnt für Kader Loth in einer Schlangengrube. Zum dritten Mal in Folge haben die Zuschauer die Kandidatin zur Dschungelprüfung gewählt.

Die Aufgabe: Hinter einem dunklen Loch in einem alten Baumstamm wartet eine Höhle. Von dieser gehen vier Kammern ab, in denen insgesamt zwölf Sterne und natürlich zahlreiche Höhlenbewohner auf Kader warten. weniger

Die Aufgabe: Hinter einem dunklen Loch in einem alten Baumstamm wartet eine Höhle. Von dieser gehen vier Kammern ab, in denen insgesamt zwölf Sterne und natürlich zahlreiche Höhlenbewohner auf Kader warten.

In der dritten Kammer soll Kader mit ihrer Hand etwa in ein Loch greifen, in dem eine Albino-Python wohnt. Außerdem verbirgt sich darin der begehrte Stern. Gar nicht so einfach, diese Aufgabe.