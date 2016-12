später lesen München Tay Schmedtmann aus NRW gewinnt "The Voice" Teilen

Seine sanfte Stimme hat die Zuschauer überzeugt: Tay Schmedtmann hat die Musik-Show "The Voice of Germany" gewonnen. Der 20-Jährige bekam am Sonntagabend die meisten Anrufe der Zuschauer. "Ich kann es noch gar nicht fassen und bin vollkommen sprachlos", schrieb er gestern im Internet. Tay singt am liebsten auf Deutsch. Auch sein erstes Lied hat einen deutschen Text. Es heißt "Lauf Baby Lauf". Im Internet hatten schon vor dem Ende der Sendung sehr viele Menschen das Lied heruntergeladen.