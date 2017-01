Diese 18 übergewichtigen Teilnehmer treten in "The Biggest Loser 2017" bei Sat.1 zum Abnehm-Wettbewerb gegeneinander an.



Der ehemalige Kick-Boxer und Sportpädagoge, Ramin Abtin, weiß, wie die Kandidaten schnell abnehmen können.





Der ehemalige Kick-Boxer und Sportpädagoge, Ramin Abtin, weiß, wie die Kandidaten schnell abnehmen können. Diese 18 übergewichtigen Teilnehmer treten in "The Biggest Loser 2017" bei Sat.1 zum Abnehm-Wettbewerb gegeneinander an.Der ehemalige Kick-Boxer und Sportpädagoge,, weiß, wie die Kandidaten schnell abnehmen können. weniger