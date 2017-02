Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Wie teuer darf Til sein? Der Hamburger Rechnungshof hat kritisiert, dass die NDR-Tatorte im Schnitt 1,7 Millionen Euro kosten, bei anderen ARD-Anstalten sind es nur 1,5 Millionen. Besonders teuer sind die Hamburg-Tatorte mit Til Schweiger als Ermittler Nick Tschiller. Die Folge mit Helene Fischer kostete 2,1 Millionen Euro. Was sagt Tschiller selbst zu den Vorwürfen? Wir haben ihn zwischen zwei Einsätzen erwischt.

Herr Tschiller, Sie kosten zu viel.

Nick Tschiller Wer sagt das?

Der Hamburger Rechnungshof.

Tschiller Der was?

Egal. Jedenfalls, könnten Sie nicht etwas kostengünstiger ermitteln?

Tschiller Ermitteln? Ein Nick Tschiller ermittelt nicht. Ein Nick Tschiller bringt das Böse zur Strecke.

Entschuldigung, mein Fehler. Also könnten Sie das Böse nicht etwas billiger zur Strecke bringen?

Tschiller Wenn ich das Böse nicht zur Strecke bringe, bringt das Böse uns zur Strecke.

Muss das denn immer in stundenlangen Verfolgungsjagden, Schießereien und Sprengstoffexplosionen ausarten?

Tschiller An den 19 Leichen in meinem zweiten Fall war ich ja nicht alleine Schuld. Und wozu sollte ich eine Tür öffnen, wenn ich sie auch eintreten kann? Machen Sie sich mal etwas locker.

Sie könnten sich zur Abwechslung auch mal einigermaßen so verhalten wie ein normaler Polizist.

Tschiller Sagen Sie mal, checken Sie das denn nicht? Das Böse lacht über normale Polizisten. Ich schütze auch Ihr Leben.

Aber Sie könnten doch wenigstens einmal so etwas wie ein Verhör führen.

Tschiller So mit reden meinen Sie? Lesen Sie doch bitte mal meinen Wikipedia-Eintrag. Dort steht "Soziologische und psychologische Hintergründe von Drogen- und Menschenhändlern spielen bei ihm keine Rolle, er will die Täter zur Verantwortung ziehen, mit den möglichen legalen Methoden." Wobei alles legal ist, was ich tue, denn ich bin ja Nick Tschiller.

Aber sollte ein Polizist nicht nur im äußersten Notfall zu Gewalt greifen?

Tschiller Da gebe ich Ihnen vollkommen Recht. Leider befinde ich mich 99 Prozent meiner Zeit im äußersten Notfall. Ich habe nicht mit Taschendieben zu tun, sondern mit den krassesten Verbrechern, die Sie sich vorstellen können.

Aber auch die können Sie nicht so einfach mit der Bazooka über den Haufen schießen.

Tschiller Ich schieße Sie gleich über den Haufen, Sie rot-grüner Gutmenschenpazifist. Die Welt ist nicht das Land am Ende des Regenbogens. Soll ich vorher etwa Beweise vorlegen? Soll ich mit Wasserpistole losziehen?

Der Hamburger Rechnungshof würde sich freuen.

Tschiller Was haben Sie bloß immer mit Ihrem Rechnungshof? Es wird Zeit, dass ich dort mal ermittele. Einfach mal mit Fallschirm auf dem Dach landen und dann... bumm.

Es ist auch zu hören, dass Ihr Gehalt relativ üppig ist.

Tschiller Ich bin ein einfacher Beamter im Dienste der Gerechtigkeit. Allerdings der beste einfache Beamte im Dienste der Gerechtigkeit. Einmal im Jahr Urlaub im Harz muss schon drin sein.

Ich weiß, Sie brauchen täglich Auslauf. Aber wie wäre es mit ein paar Monaten Innendienst? Nur um mal runterzukommen.

Tschiller Innendienst kann ich auch noch machen, wenn ich tot bin. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich brauche eine Pizza für die Mittagspause. Der Hubschrauber wartet schon.