später lesen TV-Moderatorin "Fernsehliebling" Erika Krause mit 92 Jahren gestorben FOTO: dpa, pe dna FOTO: dpa, pe dna Teilen

Twittern





2017-02-13T16:38+0100 2017-02-13T16:38+0100

Erika Krause, die TV-Gärtnerin der DDR, ist tot. Sie sei am 2. Februar im Alter von 92 Jahren in einem Seniorenstift in Rangsdorf unweit von Berlin gestorben, sagte ihre Tochter Petra Fleischer am Montag.