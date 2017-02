später lesen Darsteller des Doktor Will Hayward "Twin Peaks"-Star Warren Frost ist tot 2017-02-18T08:35+0100 2017-02-18T08:35+0100

"Matlock", "Seinfeld", "Twin Peaks": Der durch zahlreiche amerikanische TV-Serien bekannte Darsteller Warren Frost ist im Alter von 91 Jahren nach längerer Krankheit am Freitag in seinem Haus in Vermont gestorben.