später lesen Hamburg Vertrauen in "Tagesschau" und "Tagesthemen" groß 2018-03-21T18:36+0100 2018-03-22T10:11+0100

Die Deutschen vertrauen der "Tagesschau" am meisten: 90 Prozent gaben bei einer Umfrage an, der ARD-Nachrichtensendung "voll und ganz" oder zumindest "eher" zu vertrauen. Die Schwestersendung "Tagesthemen" kam auf 89 Prozent, wie die Programmzeitschrift "Hörzu" gestern in Hamburg mitteilte. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte im Auftrag des Blattes 1010 volljährige Bundesbürger. Im Ranking folgen die ZDF-Sendungen "heute" und "heute-journal" (jeweils 83 Prozent). "RTL Aktuell" landete mit 43 Prozent Vertrauenszuspruch auf dem letzten Platz.