Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel hat der amtierende "Dancing Star" Victoria Swarovski ihren großen Auftritt. In einer Live-Show, moderiert von Daniel Hartwich und Sylvie Meis, treffen 14 Promis und 14 Tanzprofis zum ersten Mal aufeinander.

14 Prominente schwingen in diesem Jahr das Tanzbein: Vanessa Mai, Anni Friesinger-Postma, Susi Kentikian, Ann-Kathrin Brömmel, Chiara Ohoven, Angelina Kirsch, Cheyenne Pahde, Jörg Draeger, Maximilian Arland, Bastiaan Ragas, Gil Ofarim, Heinrich Popow, Faisal Kawusi sowie ein weiterer Star wagen sich 2017 auf das Parkett.

Auch Pietro Lombardi möchte in diesem Jahr beim Tanzduell der Stars dabei sein, seine Teilnahme ist jedoch aufgrund einer Fußverletzung momentan noch ungewiss. In der Kennenlernshow werden Promis und Profis zum ersten Mal aufeinander treffen. Ob die Chemie stimmen wird und welches Paar am besten harmoniert, bleibt abzuwarten.

In ersten Teamtänzen dürfen die prominenten Tanzschüler bereits zeigen, welches Bewegungstalent in ihnen steckt – und das mit nur einem Tag Training im Vorfeld. Jeder Promi wird von der Jury beurteilt und benotet. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez werden auch in diesem Jahr ein kritisches Auge auf die prominenten Tänzer werfen.

Auch die Zuschauer können bereits per Telefon- und SMS-Voting ihren Favoriten wählen. Wenn die zehnte Staffel von "Let's Dance" am 17. März mit den regulären Shows startet, ist er bereits sicher in der zweiten Runde, während die anderen 13 Promis mit ihren Profitänzern zittern müssen.

Die "Kennenlernshow" zum Auftakt von Let's Dance wird am Freitagabend um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.

