Jens Büchner zieht ins RTL-Dschungelcamp. Das ist ein bisschen wie auswandern. Und damit kennt Büchner sich aus, hat er es doch als "Mallorca-Jens" bei Vox zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Der Abschied von Frau und Kindern wurde, natürlich, auch im TV zelebriert. Es flossen Tränen. Natürlich.

Das mit der Auswanderei liegt Büchner irgendwie im Blut. 1969 kam er in dem Dorf Zwenkau bei Leipzig zur Welt. In den 80er-Jahren kamen die Braunkohlebagger und das Dorf verschwand von der Erdoberfläche. Die Familie wanderte aus. Nicht wirklich weit, nur ein paar Dörfer weiter.

Als dann auch die DDR verschwunden war, nutzte Büchner seine neue Freiheit und bereiste Florida und Kalifornien. Knapp zwei Jahrzehnte hielt er es im vereinten Deutschland aus, dann, 2010, verschlug es ihn auf die Lieblingsinsel der Deutschen, die schon bald Bestandteil seines Namens werden sollte: Mallorca.

"Pleite aber sexy"

Und damit begann auch Büchners TV-Karriere. In der Vox-Auswandererdoku "Goodbye Deutschland" ist er von Anfang an dabei. Das verschaffte ihm einen gewissen Kultstatus. In den ersten drei Jahren der Sendung kamen ihm sowohl seine junge Lebensgefährtin Jenny als auch die gemeinsame Modeboutique in Cala Millor abhanden.

FOTO: RTL / Ruprecht Stempell

Eine Sache kann man auf Mallorca immer machen, auch wenn alles andere den Bach heruntergegangen ist: singen. Mit Titeln wie "Arme Sau" oder "Pleite aber sexy" fand Mallorca-Jens seine Fans.

Richtig aufwärts ging es für Büchner, als er 2015 seine neue Freundin Daniela und deren drei Kinder nach Mallorca holte. Der bisherige Höhepunkt im Privatleben: Im Mai 2016 bekommen Jens und Daniela Zwillinge. Dass ihm der Abschied in Richtung Australien da nicht gerade leicht fällt, kann man sich vorstellen.

In der letzten "Goodbye Deutschland"-Folge vor dem Dschungelcamp flossen dann auch reichlich Tränen. Der Zuschauer durfte den beiden erst beim Kofferpacken zuschauen, immer wieder unterbrochen von Zweifeln, ob das Australienabenteuer vielleicht doch nicht so ganz bis zum Ende durchdacht wurde. Die Nacht vor der Fahrt zum Flughafen "hat Daniela durchgeweint", erfährt man vom Sprecher aus dem Off.

Ein Fläschchen Pafüm als "Luxus"-Artikel

Zwei "Luxus"-Artikel darf jeder RTL-Camper mit nach Australien nehmen. Jens packt ein mit Familienfotos bedrucktes Kissen und ein Fläschchen Parfüm ein - in einen recht bunten Disney-Eiskönigin-Koffer. "Wir haben Babys bekommen, da muss jeder gleich sehen, dass ich Papa bin", begründet Mallorca-Jens seine ausgefallene Gepäckwahl.

FOTO: RTL

Daniela macht sich unterdessen weniger Sorgen über Kakerlaken oder andere Krabbelviecher im Urwald, es sind die Mitbewohner, die ihr Kopfzerbrechen bereiten. Ein Argument, das man als Zuschauer nachvollziehen kann.

Mit den Kakerlaken hat auch Mallorca-Jens nach eigenem Bekunden keine Probleme: "Ich habe schon so viel Scheiße gefressen, da kommt es auf zwei, drei Kakerlaken auch nicht mehr an." Mögen die Spiele beginnen.