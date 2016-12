Im Vorlauf der neuverfilmten Winnetou-Trilogie ließ RTL am Donnerstagabend auch bei der Quizshow "Wer wird Millionär?" den Wilden Westen raushängen. Moderator Günther Jauch saß zeitweise mit riesigem Feder-Kopfschmuck auf seinem Quizmasterstuhl. Doch das war nicht alles.

Die Auswahlfragen waren komplett auf das Werk von Karl May gemünzt. "Ordnen Sie Winnetou seinen Blutsbruder, seinen Vater, sein Gewehr und seinen Stamm zu!" war zum Beispiel die erste Frage. A: Intschu tschuna B: Mescalero-Apachen C: Old Shatterhand D: Silberbüchse (Antwort: C, A, D, B) Knifflig war das für Winnetou-Fans sicher nicht.

FOTO: RTL / Stefan Gregorowius

FOTO: RTL / Stefan Gregorowius

Schwieriger wurde es dann aber bei der "Winnetou-Frage" im richtigen Spiel. Jeder Kandidat konnte selbst bestimmen, an welcher Stelle die Frage gestellt werden sollte. Damit legten die Spieler gleichzeitig ihre Sicherheitsstufe fest. "Während Winnetou und Old Shatterhand nur als Blutsbrüder 'verwandt' sind, handelt es sich um richtige Geschwister bei ...?" A: Ribanna & Apanatschi B: Old Surehand & Old Firehand C: Weißer Büffel & Klekih-petra D: Iltschi & Hatatitla. Für diese Frage musste man schon ein tieferes Karl-May-Wissen mitbringen.

50-50-Joker mit Pfeil und Bogen ausgeführt

Und noch eine Änderung gab es. Wer den 50-50-Joker nutzen wollte, musste Pfeil und Bogen in die Hand nehmen. Drei Schüsse durften die "Bleichgesichter" auf die Scheibe abfeuern, wer in die Mitte traf, dem wurde einen Antwortmöglichkeit gestrichen, maximal jedoch zwei Antworten.

Als letztes kam ein eingefleischter Winnetou-Fan auf den Kandidatenstuhl. Markus Barz aus Düsseldorf erzählte, er habe jeden Film mit dem Apachen-Häuptling schon 500-mal gesehen. "Ich gucke mir jeden Samstag einen Winnetou-Streifen an. Meine Freunde finden das ziemlich nerdig, das ist mir egal", sagte der 32-jährige Sonderpädagogiklehrer.

Woher kommt diese Leidenschaft? Als Kind, erklärte Barz, wurde in seiner Familie das Essen nach den Sendezeiten der Winnetou-Filme ausgerichtet. Mit seinem Bruder habe er oft Indianer gespielt. Das ging sogar soweit, dass er von ihm an den Pfahl der Schaukel im Garten gebunden wurde – seine Oma musste ihn damals befreien.

Günther Jauch ist kein eingefleischter Winnetou-Fan

Seine Winnetou-Frage konnte Barz dann natürlich leicht beantworten, am Ende scheiterte er aber an dieser hier: "In welcher Monarchie steht aktuell an erster Stelle der Thronfolge ein Mann?" A: Spanien B: Schweden C: Niederlande D: Dänemark. (Antwort D ist richtig) und ging mit 16.000 Euro nach Hause.

FOTO: RTL

Häuptling "Sitting Bull" Jauch schlug sich übrigens ebenfalls tapfer. Vor der Sendung hatte er zugegeben: "Ich hab das schon gelesen als Kind, es hat mich aber nicht so angefixt." Der Quiz-Häuptling ist also kein eingefleischter Indianer-Fan.