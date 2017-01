später lesen Ulm Feuerwehrleute für Mut ausgezeichnet Teilen

Ein schweres Lastwagenunglück am Autobahnkreuz Hannover-Ost. Mehrere Trucks sind verwickelt, ein schwer verletzter Fahrer ist in seiner Kabine eingekeilt. Trotz widriger Bedingungen gelingt es den Männern der Freiwilligen Feuerwehr von Lehrte (Niedersachsen), ihn zu befreien und sein Leben zu retten. Dafür wurden sie am Freitagabend als "Nationales Feuerwehrteam des Jahres 2016" geehrt. Bei einer Gala mit mehr als 700 Feuerwehrleuten aus mehreren Ländern in Ulm erhielten die Lehrter für ihren Einsatz im April 2016 den in der Branche hoch angesehenen Conrad-Dietrich-Magirus-Award.