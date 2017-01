später lesen Fort Lauderdale Florida: Mehrere Tote bei Schüssen auf Flughafen Teilen

Ein Mann hat am internationalen Flughafen von Fort Lauderdale in Florida gestern mindestens fünf Menschen erschossen. Es gebe zudem mindestens acht Verletzte, teilte der zuständige Sheriff des Browad Countys mit. Der Verdächtige sei in Haft, das Motiv aber noch nicht bekannt, so das Büro von Gouverneur Rick Scott. Der Mann soll wahllos um sich geschossen haben. Der Flughafenbetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Bürgermeisterin Barbara Sharief sagte CNN, ein einzelner Schütze sei für die Tat verantwortlich gewesen. Zu den Schüssen sei es im Terminal 2 bei der Gepäckabfertigung gekommen. Ex-US-Regierungssprecher Ari Fleischer war vor Ort und berichtete über Twitter von den Geschehnissen.