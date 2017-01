Bischkek: Frachtmaschine stürzt auf Dorf

Beim Unglück mit einer türkischen Boeing sterben in Kirgistan 37 Menschen.

Beim Absturz eines Transportflugzeugs in ein Wohngebiet im zentralasiatischen Kirgistan sind mindestens 37 Menschen getötet worden. Bis zum Abend waren 15 Tote identifiziert, darunter fünf Kinder, teilte das kirgisische Notfallministerium mit. Weitere 15 Menschen, darunter sechs Kinder, kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Boeing 747 der türkischen Frachtgesellschaft ACT stürzte den Angaben zufolge beim Anflug auf den Flughafen Manas im Süden der Hauptstadt Bischkek in eine Wohngegend. Zu den Toten gehörten auch sämtliche Besatzungsmitglieder: zwei Piloten, ein Frachtexperte und ein Techniker. Aufnahmen zeigten die Nase des Flugzeugs, die sich in ein Backsteinhaus gebohrt hatte.

(ap)