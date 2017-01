später lesen Lippstadt Frühchen im Kreis Soest stirbt an Keiminfektion Teilen

In einer Klinik im Kreis Soest ist ein Frühchen an den Folgen einer Keiminfektion gestorben. Nach dem Tod des drei Wochen alten und nur 840 Gramm schweren Jungen am 2. Januar verhängte das Evangelische Krankenhaus in Lippstadt einen Aufnahmestopp für die Frühchenstation, wie ein Sprecher gestern sagte.