Er übergoss sich selbst mit Benzin und zündete sich an: Ein 19-jähriger Asylbewerber hat sich in einem Supermarkt im bayerischen Gaimersheim bei Ingolstadt schwere Brandverletzungen zugefügt. Seine Motive sind laut Polizei noch unklar.

Der Afghane erlitt am Montag schwerste Verletzungen und wurde in eine Spezialklinik eingeliefert. Das teilte die Polizei mit. Der junge Asylbewerber hatte demnach das Benzin in einer Tankstelle gekauft. Im Lager eines Supermarkts in Gaimersheim übergoss er sich damit und zündete sich an. Das Feuer konnte von Anwesenden schnell gelöscht werden.

Wie die Polizei dem "Donaukurier" sagte, habe sich der Mann beim Betreten des Geschäfts unauffällig verhalten. Laut dem Bericht fanden die Beamten bei dem 19-Jährigen ein Messer. Mit diesem sei jedoch niemand bedroht worden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt habe die Ermittlungen übernommen.

(vek/AFP)