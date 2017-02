später lesen Düsseldorf Geldautomaten-Sprenger weiter sehr aktiv FOTO: Sebastian Latzel 2017-02-24T19:32+0100 2017-02-25T07:29+0100

Die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten bleibt auf hohem Niveau. 2016 hatte es bis zum 24. Februar 20 Taten gegeben, in diesem Jahr waren es bis gestern schon 19. Voriges Jahr wurden vom Landeskriminalamt insgesamt 136 Sprengungen in NRW gezählt. In jedem Monat des vorigen Jahres machten sich Kriminelle an den Automaten zu schaffen, um an die Geldscheine zu kommen. Im August waren es mit fünf Taten die wenigsten, im Juli mit 17 die meisten.