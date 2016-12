Auch nach einer Autopsie seiner Leiche gibt es keine Klarheit darüber, woran Popstar George Michael gestorben ist. Das teilte die britische Polizei mit. Weitere Tests seien notwendig.

"Gestern [am Donnerstag] wurde eine Obduktion als Teil der Untersuchung zum Tod von George Michael durchgeführt", heißt es in der Mitteilung der Polizei. "Die Todesursache ist weiterhin unklar und weitere Tests werden durchgeführt." Mit Ergebnissen sei aber erst in einigen Wochen zu rechnen. Der Tod des Popstars werde weiterhin als ungeklärt behandelt, aber nicht als verdächtig.

Mit "weiteren Tests" dürften toxikologische Untersuchungen gemeint sein, mit denen sich etwa Medikamente oder Drogen im Körper des Toten nachweisen lassen.

George Michael war nach Angaben seines Publizisten an den Weihnachtstagen "zu Hause friedlich entschlafen". Er wurde 53 Jahre alt.

(rls/dpa)