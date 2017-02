später lesen Köln/Hagen Gesprengte Geldautomaten - Polizei fasst Täter 2017-02-22T19:42+0100 2017-02-23T08:14+0100

Die Polizei hat mehrere Männer festgenommen, die reihenweise Geldautomaten in die Luft gejagt haben sollen. Etwa ein Dutzend Taten könnten der Bande zugerechnet werden, berichtete die Polizei in Köln. Als zwei der insgesamt fünf Verdächtigen in der Nacht zum Mittwoch versuchten, den Geldautomaten einer Bank in Hagen zu sprengen, schlug ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zu und nahm die beiden fest. Sie stammen möglicherweise aus der Täterszene, die seit zwei Jahren in NRW als "Audi-Bande" für Furore sorgt. Kurz darauf fasste ein SEK drei weitere Verdächtige in Duisburg. Sie sollen ebenfalls einer niederländisch-marokkanischen Bande angehören.