Der britische Royal und seine Freundin Meghan Markle sollen es ernst meinen. Von Jochen Wittmann

Offiziell ist noch gar nichts bestätigt. Das lässt die Gerüchteküche umso heftiger brodeln. Die Romanze zwischen Prinz Harry und der Schauspielerin Meghan Markle beschäftigt Glamourmagazine wie Boulevardblätter. Wann wird Harry sich mit der 35-jährigen Amerikanerin verloben? Und wird noch dieses Jahr die Ehe geschlossen? Die Spekulationen schießen ins Kraut. Eine Verlobung soll im Geheimen schon stattgefunden haben.

Doch das ist reine Mutmaßung. Wenn es um die Windsors geht, gilt ein Grundsatz unter Insidern: Die, die etwas wissen, sagen nichts. Und die, die etwas sagen, wissen nichts. So ein bisschen weiß man aber doch. Nachdem der Prinz im letzten November eine beispiellose Erklärung veröffentlichen ließ, in der er die Medien darum bat, seine neue Freundin nicht zu belästigen, hat sich die Beziehung der beiden normalisiert, soweit das bei den Royals möglich ist. Wenn Meghan Markle nicht im kanadischen Toronto weilt, um dort die Anwalts-Fernsehserie "Suits" zu filmen, verbringt sie ihre Zeit zusammen mit Harry in London. Sie ist, berichten Freunde des Paares, praktisch in den Kensington Palast, der offiziellen Residenz des 32-Jährigen, eingezogen. Harry sei sehr verliebt und meine es ernst. Den Valentins-Tag, meldete die Zeitschrift "Vogue", hätten die beiden gemütlich zu Hause verbracht. "Sie leben praktisch zusammen", zitierte die "Sun" einen Insider. "Sie kocht für ihn, und die beiden genießen es, zusammen herumzuhängen." Harry hat auch keine Scheu mehr, sich zusammen mit Meghan in der Öffentlichkeit zu zeigen. Kurz vor Weihnachten wurde das Paar sogar dabei gesehen, als es einen Weihnachtsbaum auswählte.

Auch wichtige innerfamiliäre Hürden seien schon genommen, heißt es. So hat Harry den Vater von Meghan getroffen, und Meghan konnte Harrys Vater, Prinz Charles, mit ihrem Charme umgarnen. Auch mit Harrys Bruder William und dessen Frau Kate soll sich die Amerikanerin glänzend verstehen. Doch bevor man über die Verlobung nachdenkt, müsste die Braut in spe erst einmal der Queen vorgestellt werden.

Quelle: RP