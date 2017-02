später lesen Hamburg Hamburger Airport wegen Reizgas zeitweise gesperrt Teilen

Ein Gasaustritt hat eine komplette Sperrung des Hamburger Flughafens ausgelöst. Der Flugbetrieb war gestern mehr als eine Stunde lahmgelegt, wie der Airport mitteilte. Vermutlich sei Pfefferspray oder ein ähnliches Reizgas versprüht worden, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Man habe eine entsprechende Kartusche gefunden. Der Stoff habe sich über die Klimaanlage im Gebäude verteilt. Etliche Menschen klagten über gesundheitliche Probleme - 68 wurden laut Feuerwehr untersucht, neun von ihnen kamen in Krankenhäuser. Man gehe nicht von einem Terroranschlag aus. Hunderte Reisende mussten bei winterlichen Temperaturen im Freien ausharren. Am Nachmittag konnten sie wieder zurück in das Gebäude.