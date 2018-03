später lesen Düsseldorf Heimatbilder aus der Drohnen-Perspektive 2018-03-09T19:17+0100 2018-03-10T09:08+0100

Rot strahlt die Emmericher Rheinbrücke in der Nacht, leuchtend gelb stehen die Senfkornfelder bei Geldern im Wind, und die Schwanenburg erhebt sich mächtig über Kleve. Ungewöhnliche Impressionen vom Niederrhein hat Andreas Krebs, selbst in Kleve aufgewachsen, mit einer Drohne aufgenommen. Zwölf Motive finden sich im Kalender "Unser Niederrhein von oben", und diese sind ab sofort auch erhältlich als hochwertigen Leinwanddruck: Sechs Motive gibt es in der Größe 60 cm x 120 cm (69,99 Euro), sechs weitere in 80 cm x 120 cm (89,99 Euro). Sie werden kostenfrei geliefert und können im RP-Shop bestellt werden. Telefon 0211 5052255, Mo-Fr, 8-16 Uhr, oder online unter https://shop.rp-online.de