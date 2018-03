später lesen Kreis Kleve Hilfe für den Buchsbaum 2018-03-23T18:57+0100 2018-03-24T07:21+0100

Diesen Anblick werden Klaus Bender und Manfred Lucenz so schnell nicht vergessen: Der Großteil ihrer Buchsbaumhecken - Hunderte Meter lang und teils selbst gezogen - war kahl. Nur vereinzelt war etwas Grün zu erkennen. Die Ursache für diesen erbärmlichen Zustand: Der Pilz Cylindrocladium buxicola, der nach Regentagen bei schwül-warmer Witterung auftritt. In wenigen Tagen hatte er die meisten Pflanzen entlaubt. Das war im Jahr 2013. Und die beiden Hobbygärtner, deren 4000 Quadratmeter großer Garten in Schneppenbaum im Kreis Kleve jedes Jahr Tausende Besucher sowie Fotografen und Kamerateams aus dem In- und Ausland anlockt, sahen keine andere Möglichkeit, als ihren Buchsbaum zu entfernen. Denn Gift war für sie keine Option.