Das sogenannte Horror-Haus von Höxter hat offenbar einen neuen Besitzer. Dave Macleod, Dachdecker aus der näheren Umgebung, soll laut dem "Westfalen-Blatt" die Immobilie für weniger als 5000 Euro gekauft haben.

Wilfried W. steht im Verdacht, über lange Zeit mit seiner mitangeklagten Ex-Frau mehrere Frauen in das Haus in Ostwestfalen gelockt und dort schwer misshandelt zu haben. Zwei Opfer starben infolge der tödlichen Quälereien. Der 46-Jährige und die 48-Jährige sind wegen Mordes angeklagt. W. hat sich in dem Prozess bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Vorgeschichte spielt für den in Schottland geborenen neuen Eigentümer (50) offenbar keine Rolle. Einmal habe er durch ein Fenster ins Haus geschaut und seltsame Dinge gesehen, mehr wolle er dazu nicht sagen. Die Einrichtung sei inzwischen entfernt worden. Macleod will das Haus nun sanieren lassen. Ob er das Gebäude anschließend vermieten oder sogar selbst dort einziehen wird, ist noch nicht bekannt. Die angrenzende Scheune will er vermutlich für seinen Handwerksbetrieb nutzen.

Die bisherigen Eigentümer hatten zunächst angekündigt, das Haus abreißen zu wollen.

