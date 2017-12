später lesen Neukirchen-Vluyn/Dortmund Internet-Bekanntschaft endet mit Vergewaltigung 2017-12-22T18:53+0100 2017-12-23T08:21+0100

Opfer eines Sexualdelikts ist eine 17-Jährige Neukirchen-Vluynerin geworden. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in einer Wohnung in Dortmund. Dorthin war die junge Frau nach Polizeiangaben mit einem 24 Jahre alten Mann hingefahren, den sie im Internet kennengelernt hatte. Die 17-Jährige wurde am Dienstagmorgen von der Dortmunder Polizei in einem Kiosk aufgegriffen, in den sie sich geflüchtet haben soll. Die Dortmunder Polizei geht von einer Vergewaltigung aus.