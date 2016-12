Rückblick - Das ist alles im Jahr 2016 passiert

Unwetter in Deutschland: Bei schweren Unwettern Ende Mai / Anfang Juni starben mehrere Menschen. Im Südwesten Deutschlands sowie in Simbach in Niederbayern waren die Schäden insgesamt am größten. Infolge der schweren Gewitter mussten viele deutsche Festivals im Juni und Juli abgesagt oder mehr

Unwetter in Deutschland: Bei schweren Unwettern Ende Mai / Anfang Juni starben mehrere Menschen. Im Südwesten Deutschlands sowie in Simbach in Niederbayern waren die Schäden insgesamt am größten. Infolge der schweren Gewitter mussten viele deutsche Festivals im Juni und Juli abgesagt oder unterbrochen werden. Darunter Rock am Ring, South Side und Hurricane.