Verletzter Wanderer zündet Signalfeuer und setzt Berg in Brand

Hundert Hektar in Flammen

Ein verunglückter Bergwanderer hat in Oberbayern versehentlich einen Großbrand ausgelöst. Der Mann wollte mit einem Signalfeuer auf sich aufmerksam machen.

Mit einem Signalfeuer hat ein verunglückter Bergwanderer in Oberbayern versehentlich rund hundert Hektar Wald und Wiese in Flammen gesetzt. Er war zur Silvesternacht mit einem 36-jährigen Freund auf den Jochberg bei Bad Tölz gestiegen, um dort den Jahreswechsel zu feiern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kurz nach Mitternacht stürzte der 32-Jährige aus bislang unbekannter Ursache etwa hundert Meter ab, brach sich ein Bein und rief mit seinem Handy um Hilfe. Um zusätzlich auf sich aufmerksam zu machen, zündete er ein Signalfeuer. Das geriet jedoch außer Kontrolle.

Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an: "Ich glaube, alles was einen Schlauch hat, ist vor Ort", sagte ein Polizeisprecher. Bislang ist das Feuer nicht unter Kontrolle (Stand Sonntagvormittag).

Mehr als hundert Feuerwehrkräfte bekämpften die Flammen - unter anderem mit fünf Hubschraubern aus der Luft. Das Luftfahrtbundesamt verbot andere Flüge über dem Gebiet. Die Polizei sperrte die Bundesstraße 11 über den Jochberg und warnte vor Unternehmungen im Umkreis.

